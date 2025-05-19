Шпионские спутники и военная логистика: как Китай помогал Пакистану

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Центр военных исследований Министерства обороны Индии.

По словам генерального директора центра Ашока Кумара, разведывательная поддержка Китая включала предоставление данных со спутников и логистическую помощь в течение 15 дней до начала операции. Это позволило пакистанской армии передислоцировать свои системы ПВО и подготовиться к отражению индийских ракетных ударов.

Кумар утверждает, что сотрудничество между Китаем и Пакистаном в военной сфере оказалось гораздо более глубоким, чем предполагалось ранее. По его словам, Китай якобы использовал этот конфликт как полигон для испытания своего вооружения, переданного Пакистану.

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме, расположенном в Джамму и Кашмире. В ответ индийские вооруженные силы 7 мая начали операцию «Синдур», нанеся удары по объектам в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан, в свою очередь, нанес ответные удары по индийским позициям. Спустя три дня, 10 мая, стороны договорились о прекращении огня и обсуждении возможности сокращения численности войск на границе.