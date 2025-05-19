Почему вице-президент США не полетел в Израиль

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По словам официального представителя США, Вэнс принял это решение, чтобы не создавать впечатление, что администрация Трампа поддерживает проведение крупной военной операции Израиля. Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения прекращения огня и освобождения заложников.

Ранее израильские должностные лица заявляли, что администрация Трампа уведомила их о возможном визите Вэнса после церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV. Однако позже представитель Белого дома опроверг эту информацию, заявив, что Вэнс вернется в Вашингтон в понедельник.

Поздно вечером в пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабного наступления в секторе Газа под названием «Колесницы Гидеона». Цель операции — захват стратегически важных районов и разгром группировки ХАМАС, включая освобождение заложников. В понедельник израильские силы продолжили интенсивные удары по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, отмечает The Jerusalem Post.