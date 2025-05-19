Рак снова бросает вызов президенту

Эта новость в минувшие сутки затмила все остальные в Америке. Врачи диагностировали в пятницу агрессивную форму рака простаты у экс-президента Джо Байдена. Рак уже перешел на кости, но, как заявили в Офисе Байдена, он может быть излечен с помощью гормональной терапии, и такой результат прогнозируется с высокой степенью вероятности. Это известие вызвало моментальную реакцию во всех политических эшелонах власти. Среди тех, кто высказался одним из первых, стал президент Дональд Трамп. «Мелания и я опечалены известием о медицинском диагнозе Джо Байдена, - написал Трамп в своей сети Truth Social. - Мы выражаем самые теплые пожелания Джилл и всей семье и желаем Джо быстрого и успешного выздоровления». Очень быстро откликнулась и Камала Харрис. «Джо - боец и я знаю, что он ответит на этот вызов со своей обычной энергией и оптимизмом», - написала она в сети Х.

И это не просто слова. Байден посвятил многие годы борьбе с раком, но не у себя, а у других — у миллионов людей на Земле, которые страдают от этого часто встречающегося заболевания. Еще в 2015 году тогдашний президент Барак Обама поручил своему вице-президенту возглавить программу борьбы с раком. На следующий год Байден анонсировал эту национальную программу под названием Moonshot, на которую на старте привлекли 1 миллиард долларов. Она была весьма амбициозной - цель была сократить число раковых заболеваний всех типов на 50 процентов в течение 25 лет. А у Байдена был и личный стимул бороться с раком. В 2015 году его сын Бо, тогда генеральный прокурор штата Делавэр, умер от рака мозга. «После смерти Бо я посетил каждый крупный центр по исследованию рака в мире, всего их было семь, - сказал Джо Байден в минувшем сентябре на встрече ученых, занимающихся этой болезнью в Делавэре. – Я хотел увидеть, как можно победить рак, и получил максимум информации». В последние годы миссия Moonshot объединила пациентов, хирургов, юристов и исследователей, которые добились выделения от правительств, академических институтов и частного бизнеса огромных средств. В результате минувшие пять лет, как и предполагал Байден, стали самыми плодотворными в поисках новых современных средств терапии во всех возможных возрастных категориях, в частности, в борьбе против рака у детей.

Теперь Байдену предстоит противостоять болезни у себя самого. Но известие о неблагоприятном диагнозе врачей породило и ряд политических последствий. Как говорит бывший ведущий советник Обамы Дэвид Аксельрод, «все разговоры о ментальных проблемах у Байдена должны в это время прекратиться». В последние недели на голову Джо сыпались многочисленные обвинения в том, что он с помощью советников и помощников скрывал свою прогрессирующую деменцию. Она как нельзя более наглядно проявилась во время печальных для демократов дебатов с Трампом. Тогда всем стало очевидно, что Байден не может продолжать избирательную кампанию. Но, думается, что эти нападки, которые подпитывают неутоленное до сих пор мстительное чувство Трампа после проигрыша Байдену на выборах 2020 года, должны быть прекращены — сколько можно?