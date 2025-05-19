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Байден впервые прокомментировал новость о своем раке

16:04 1520

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал новость о диагностированном у него раке простаты с метастазами в костную ткань.

В понедельник, 19 мая, он опубликовал сообщение в социальной сети Х, поделившись фотографией со своей женой Джилл Байден и выразив благодарность за поддержку.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что самыми сильными мы становимся там, где мы сломлены. Спасибо вам за то, что поднимаете нас с любовью и поддержкой», — написал Байден.

18 мая пресс-служба Байдена сообщила, что у бывшего президента США была выявлена агрессивная форма рака простаты с метастазами в костную ткань. Диагноз был установлен 16 мая. Несмотря на серьезность заболевания, врачи отметили, что опухоль чувствительна к гормональному лечению, что дает надежду на положительный результат.

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования, заявив, что глубоко расстроен новостью и пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

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