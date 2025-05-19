Байден впервые прокомментировал новость о своем раке

Бывший президент США Джо Байден впервые прокомментировал новость о диагностированном у него раке простаты с метастазами в костную ткань.

В понедельник, 19 мая, он опубликовал сообщение в социальной сети Х, поделившись фотографией со своей женой Джилл Байден и выразив благодарность за поддержку.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что самыми сильными мы становимся там, где мы сломлены. Спасибо вам за то, что поднимаете нас с любовью и поддержкой», — написал Байден.