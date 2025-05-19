Birbank Biznes встретился с предпринимателями в Габале

На прошлой неделе в одном из туристических центров Азербайджана – городе Габале состоялось очередное мероприятие для предпринимателей. Инициатива была реализована при организационной поддержке Центрального банка, Ассоциации банков Азербайджана и Государственного агентства по туризму Азербайджана, а также при партнерстве Birbank Biznes.

В мероприятии, прошедшем в центре ASAN xidmət в Габале, приняли участие 40 предпринимателей, как действующих клиентов Birbank Biznes, так и тех, кто пока не является клиентом. Участники из Габалы и близлежащих районов, в том числе представители туристической отрасли, получили возможность напрямую пообщаться со специалистами банка. В ходе встречи предпринимателям была представлена подробная информация о возможностях и преимуществах, которые предлагает платформа Birbank Biznes. В частности, были продемонстрированы принципы работы финансовых продуктов, возможности и выгоды некредитных решений, а также другие цифровые инструменты, доступные для предпринимателей. Кроме того, участники смогли озвучить свои потребности, на которые специалисты банка оперативно отреагировали, предоставив информацию о предстоящих новшествах.

В текущем году Birbank Biznes активно реализует проекты, направленные на поддержку развития предпринимательства. Проведение подобных мероприятий вносит значимый вклад в развитие предпринимательской среды и рыночной экономики страны.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.