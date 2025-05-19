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Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы

SOCAR выкупает еще один завод в Италии

эксклюзив
Отдел экономики
16:11 2533

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в мае планирует подать заявку на международный конкурс по выкупу у влиятельной итальянской семьи Бракетти Перетти нефтеперерабатывающей компании Italiana Petroli (IP) Group.

Об этом стало известно haqqin.az.

Группа IP с более чем 90-летней историей владеет НПЗ в Анконе (в основном выпуск битума), НПЗ SARPOM в Трекате (производство топлива), также имеет связи с НПЗ Alma в Равенне. Общая мощность переработки нефти на указанных объектах - 200 тысяч баррелей в сутки.

Консультантом IP Group по возможной продаже активов является UniCredit.

IP также владеет и более 4 тысячами АЗС на территории Италии.

"Конкурс очень серьезный, т.к. конкурентами SOCAR является несколько крупных мировых компаний, в том числе Glencore, Gunvor. Шансы азербайджанской стороны оценить сложно. Победит тот, кто представит наибольшую цену и лучшие условия", - сообщил источник.

Отметим, что Италия является крупнейшим покупателем азербайджанской нефти (приобретает в среднем около 1 млн тонн в месяц).

В свое время российская компания ЛУКОЙЛ предлагала SOCAR выкупить у нее НПЗ ISAB на Сицилии мощностью 320 тысяч баррелей в сутки. Но в результате тендера данный завод в 2023 году приобрел консорциум трейдинговых компаний, включая Trafigura.

В Италии действует 11 НПЗ суммарной мощностью переработки около 1,7 млн баррелей нефти в сутки.

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