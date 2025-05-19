Китай запускает гигантский «дрононосец»

Пекин в июне планирует испытать беспилотный самолет Jiu Tian («Небесная высь»), который способен нести на борту до 100 малых дронов, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Как уточняет South China Morning Post (SCMP), максимальная дальность полета Jiu Tian составляет 7 тыс. км, высота — 15 тыс. м.

Впервые Jiu Tian был представлен на главном авиасалоне Китая в аэропорту города Чжухай в ноябре.

Максимальная взлетная масса Jiu Tian составляет 16 т, размах крыльев — 25 м. Самолет может перевозить до 6 т боеприпасов. Как утверждает SCMP, Jiu Tian способен преодолевать защиту многих систем ПВО средней дальности, развернутых по всему миру.

Кроме своей основной цели Jiu Tian также способен выполнять разведывательные задачи, вести наблюдение и радиоэлектронную борьбу.

Jiu Tian разработан китайской государственной аэрокосмической корпорацией Aviation Industry Corporation of China и построен компанией Xian Chida Aircraft Parts Manufacturing — «дочкой» государственного оборонного предприятия Guangzhou Haige Communications.