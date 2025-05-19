Зеленский о переговорах с Россией: Отказались слушать угрозы

Во время встречи министр обороны Украины Рустем Умеров доложил Зеленскому о работе украинской делегации и ходе переговорного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с высокопоставленными чиновниками, на котором обсуждались итоги переговоров с Россией в Турции.

По словам Зеленского, встречи 15-16 мая в Стамбуле продемонстрировали миру готовность Украины добиваться мира и необходимость давления на Россию ради прекращения войны. Главным результатом переговоров стала договоренность об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000». В настоящее время украинская сторона прорабатывает детали этого обмена.

Глава украинской делегации Умеров подчеркнул, что делегации удалось удержать переговоры в «достойных рамках», отвергнув любые попытки российских угроз. Украина настаивает на полном и безусловном прекращении огня для сохранения жизней людей. Зеленский отметил, что такое перемирие должно быть достаточно длительным и с возможностью продления.

«Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну», — подчеркнул Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак доложили о контактах с представителями США и европейских партнеров, включая Францию, Великобританию, Германию, Италию, Польшу и Турцию. Ермак представил позиции ключевых стран и подчеркнул, что координация с партнерами ведется практически в ежедневном режиме.

«Благодарен за поддержку. Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу», — добавил Зеленский.

Переговоры между Украиной и Россией прошли 15-16 мая в Стамбуле. Российская сторона выдвинула ряд жестких требований, включая территориальные уступки, которые Украина отвергла.