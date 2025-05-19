ЕС хочет снизить потолок цен на российскую нефть

ЕС на этой неделе предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России до 50 долларов за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

«ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть. ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка», — сказано в сообщении.

Страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года.