Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во главе военной делегации прибыл с официальным визитом в Тель-Авив, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. В рамках визита Гасанов провел переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром.
На встречах стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем, обсудив перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению партнерства в стратегически важных областях.
Кроме того, заместитель министра обороны Азербайджана, генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с генеральным директором Министерства обороны Израиля Амиром Барамом. В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах, а также планы на будущее.
В рамках визита азербайджанская делегация посетила Главный оперативный центр Армии обороны Израиля, где ознакомилась с его работой.
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Министр обороны Израиля Исраэль Кац встретился в Тель-Авиве с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, пишет Times of Israel со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.
Согласно сообщению, цель встречи - обсудить расширение двустороннего оборонного сотрудничества.
Отмечается, что во время встречи Кац подчеркнул важность стратегического партнерства между двумя странами, отметив общие интересы и взаимное доверие. Он также поблагодарил Гасанова за поддержку Азербайджана после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и за усилия Баку по содействию диалогу между Израилем и Турцией.
Кац также отметил результаты голосования Азербайджана на конкурсе «Евровидение», где израильский представитель получил от Баку максимальное количество баллов. По его словам, это стало настоящим знаком дружбы между двумя странами и народами.
Стороны договорились о дальнейшем укреплении оборонного сотрудничества.
По данному вопросу Министерство обороны Азербайджана официально пока ничего не сообщало.