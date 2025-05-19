Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во главе военной делегации прибыл с официальным визитом в Тель-Авив, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. В рамках визита Гасанов провел переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

На встречах стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем, обсудив перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению партнерства в стратегически важных областях.

Кроме того, заместитель министра обороны Азербайджана, генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с генеральным директором Министерства обороны Израиля Амиром Барамом. В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах, а также планы на будущее.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Главный оперативный центр Армии обороны Израиля, где ознакомилась с его работой.