USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Новость дня
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы

Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны

фото; обновлено 18:27
18:27 2158

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во главе военной делегации прибыл с официальным визитом в Тель-Авив, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. В рамках визита Гасанов провел переговоры с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

На встречах стороны подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем, обсудив перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению партнерства в стратегически важных областях.

Кроме того, заместитель министра обороны Азербайджана, генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с генеральным директором Министерства обороны Израиля Амиром Барамом. В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах, а также планы на будущее.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Главный оперативный центр Армии обороны Израиля, где ознакомилась с его работой.

*** 16:46 

Министр обороны Израиля Исраэль Кац встретился в Тель-Авиве с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, пишет Times of Israel со ссылкой на заявление Министерства обороны Израиля.

Согласно сообщению, цель встречи - обсудить расширение двустороннего оборонного сотрудничества.

Отмечается, что во время встречи Кац подчеркнул важность стратегического партнерства между двумя странами, отметив общие интересы и взаимное доверие. Он также поблагодарил Гасанова за поддержку Азербайджана после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и за усилия Баку по содействию диалогу между Израилем и Турцией.

Кац также отметил результаты голосования Азербайджана на конкурсе «Евровидение», где израильский представитель получил от Баку максимальное количество баллов. По его словам, это стало настоящим знаком дружбы между двумя странами и народами.

Стороны договорились о дальнейшем укреплении оборонного сотрудничества.

По данному вопросу Министерство обороны Азербайджана официально пока ничего не сообщало.

Румыны будут сбивать российские дроны
Румыны будут сбивать российские дроны
18:43 1
Трамп первым позвонил Зеленскому
Трамп первым позвонил Зеленскому
18:05 1118
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны фото; обновлено 18:27
18:27 2159
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 6719
«Онлайн-лотерея» отправила Керимову в тюрьму надолго
«Онлайн-лотерея» отправила Керимову в тюрьму надолго
17:33 1258
Трамп говорит с Путиным
Трамп говорит с Путиным обновлено 18:36
18:36 4524
SOCAR выкупает еще один завод в Италии
SOCAR выкупает еще один завод в Италии эксклюзив
16:11 2539
Зеленский о переговорах с Россией: Отказались слушать угрозы
Зеленский о переговорах с Россией: Отказались слушать угрозы
16:28 2585
Рак снова бросает вызов президенту
Рак снова бросает вызов президенту наша корреспонденция
16:04 2591
Кочарян раскрывает карты: Россия и только Россия!
Кочарян раскрывает карты: Россия и только Россия! все еще актуально
12:43 6681
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина сенсационные подробности
14:55 2956

ЭТО ВАЖНО

Румыны будут сбивать российские дроны
Румыны будут сбивать российские дроны
18:43 1
Трамп первым позвонил Зеленскому
Трамп первым позвонил Зеленскому
18:05 1118
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны фото; обновлено 18:27
18:27 2159
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы видео
13:00 6719
«Онлайн-лотерея» отправила Керимову в тюрьму надолго
«Онлайн-лотерея» отправила Керимову в тюрьму надолго
17:33 1258
Трамп говорит с Путиным
Трамп говорит с Путиным обновлено 18:36
18:36 4524
SOCAR выкупает еще один завод в Италии
SOCAR выкупает еще один завод в Италии эксклюзив
16:11 2539
Зеленский о переговорах с Россией: Отказались слушать угрозы
Зеленский о переговорах с Россией: Отказались слушать угрозы
16:28 2585
Рак снова бросает вызов президенту
Рак снова бросает вызов президенту наша корреспонденция
16:04 2591
Кочарян раскрывает карты: Россия и только Россия!
Кочарян раскрывает карты: Россия и только Россия! все еще актуально
12:43 6681
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина сенсационные подробности
14:55 2956
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться