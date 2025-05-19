Программа молодых талантов: участников оценили по пяти критериям

В рамках Программы молодых талантов, которая реализуется производственным объединением «Азеригаз», продолжается процесс оценки знаний и умений ее участников по пяти различным критериям. В сообщении пресс-службы ПО говорится, что с этой целью практиканты под руководством начальника департамента финансового планирования и анализа Руслана Ханкишиева представили свои темы исследований.

В презентации, наряду с исполняющим обязанности заместителя генерального директора ПО по финансам Фархадом Мадатовым, приняли участие начальник отдела и другие сотрудники объединения. После того как были заслушаны темы практикантов, посредством вопросов и ответов была внесена ясность и в другие моменты.

Руслан Ханкишиев отметил, что представленные практикантами темы являются приоритетными для ПО «Азеригаз» и широко изучаются. А Фархад Мадатов положительно оценил проводимую в течение трех лет Программу молодых талантов с точки зрения построения карьеры для молодежи, отметил, что реализуемый SOCAR проект заслуживает похвалы.

В рамках Программы молодых талантов ПО «Азеригаз» было предоставлено в общей сложности 11 квот. Программа, которая стартовала с марта, продолжится в общей сложности пять месяцев, включая обучение и производственный опыт. Участники программы проходят практику в соответствующих структурах и подразделениях под руководством первого заместителя гендиректора ПО Наиля Абдуллаева, начальника департамента анализа и аналитики бизнес-процессов Забиля Ибаева и начальника департамента финансового планирования и анализа Руслана Ханкишиева.