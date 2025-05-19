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Литва подала иск против Беларуси в Гаагу

17:13 741

Правительство Литвы подало в Международный суд ООН иск, требуя привлечь Беларусь к ответственности из-за организации белорусскими властями масштабного въезда мигрантов, сообщается в пресс-релизе литовского МИД.

В сообщении говорится, что с 2021 года Литва сталкивается с «беспрецедентным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси». Литовские учреждения собрали доказательства, которые подтверждают причастность белорусских властей к организации миграционных потоков, утверждает МИД.

С этой целью власти Беларуси, как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих мигрантов, а по прибытии доставляли многих из них к литовской границе, которую они вынуждены были пересекать нелегально.

МИД Литвы заявил, что белорусские пограничные службы отказались сотрудничать с литовскими властями с целью пресечения незаконной миграции. Эти действия Литва рассматривает как попытку властей Беларуси использовать миграцию в качестве средства политического давления на Литву и Евросоюз в ответ на их поддержку белорусской демократии.

Требования Литвы в суде включают полную компенсацию причиненного ущерба, включая расходы на строительство стены на границе с Беларусью, а также гарантии того, что эти действия не повторятся.

В 2024 году Литва также обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой начать расследование преступлений против человечности, совершенных режимом Александра Лукашенко: насильственной депортации и преследований отдельных лиц, а также других видов жестокого обращения.

Миграционный кризис на границе развернулся весной 2021 года, когда тысячи жителей Ближнего Востока и Африки, приехавших в Беларусь, пытались попасть в Литву и Польшу. Александр Лукашенко говорил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны «развязали гибридную войну» против Беларуси.

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