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«Онлайн-лотерея» отправила Керимову в тюрьму надолго

Инара Рафикгызы
17:33 1261

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 35-летней жительницы Гобустанского района Танзили Керимовой, обвиняемой в мошенническом присвоении более 1 миллиона манатов под предлогом «онлайн-лотереи».

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Танзиля Керимова присвоила 1 миллион 232 тысячи манатов, которые перевел на ее счет 81 участник, вовлеченный в игровую сеть. В ходе расследования выяснилось, что для вовлечения людей в игру Керимова назначала определенных участников победителями и выплачивала им дополнительные суммы с целью стимулировать других. В онлайн-сетевой игре было 11 руководителей групп, при этом организатор лично не знал ни одного из них.

Также стало известно, что, согласно правилам игры, участник, вносивший 500 манатов, сначала получал 2500 манатов, но впоследствии его счет замораживался. Некоторые из них поначалу действительно получали прибыль, однако затем выплаты прекратились, и люди обратились в полицию.

После операции, проведенной Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел, Танзиле Керимовой было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Азербайджана, она была привлечена к следствию. В ходе следствия выяснилось, что в начале апреля 2022 года Керимова узнала об азартных играх под названием gift of legacy в социальной сети Telegram. Разобравшись в схеме, она создала свою собственную сеть в WhatsApp и открыла 11 групп. В каждой группе было примерно по 10–12 «столов». Руководитель каждой группы собирал средства от участников. Средства игроков под предлогом «онлайн-лотереи» поступали на банковские карты руководителей групп. Изначально для участия в игре у каждого брали по 180 манатов. Керимова обещала участникам, что вложенные ими суммы будут возвращены в пятикратном размере. Таким образом, обвиняемая путем обмана нанесла крупный ущерб потерпевшим, большинство из которых были женщины.

На суде Керимова не признала себя виновной по предъявленному обвинению. В своих показаниях она заявила, что заработала от этой деятельности всего 48 тысяч 750 манатов: «Когда я вошла в игру, «столы» уже существовали. Меня пригласила женщина по имени Гюнель: позже я поняла, что это азартная игра. Лично пригласила в игру трех-четырех человек. В игре было 11 групп, у каждой был свой руководитель. В целом участвовали от 200 до 300 человек. Руководитель каждой группы собирал средства от своих участников. Средства игроков собирались на банковской карте руководителя группы, а затем перечислялись на счета победителей. В июле 2022 года я создала систему с «этажами». По этой системе участник, сделавший вклад, через месяц получал прибыль в несколько раз больше вложенной суммы. То есть тот, кто вложил 500 манатов 5 июля, 5 августа получал 2500 манатов. После сентября не появлялось новых участников, из-за чего выплаты прекратились. Из средств на депозите были выплачены деньги нескольким участникам. Поскольку новых участников не было, не образовался оборот, и дальнейшие выплаты не осуществлялись. У меня не было финансовых возможностей для выплат. Я надеялась, что если появится оборот, смогу вернуть деньги участникам».

По словам Керимовой, жалобы, поданные против нее, вызвали ссоры в семье, в результате чего она рассталась с мужем и вернулась в отцовский дом вместе с тремя малолетними детьми. Она также утверждала, что многие из потерпевших получили в качестве прибыли суммы, превышающие их вложения.

Согласно приговору суда, Танзиля Керимова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Избранная в отношении нее мера пресечения в виде надзора полиции была изменена, и она была арестована в зале суда.

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