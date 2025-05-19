Брюссель надеется на успех переговоров Путина и Трампа

По словам Кошты, от этой беседы зависит многое, включая будущее Украины и ее народа.

Глава Евросовета Антониу Кошта выразил пожелание успеха президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их предстоящим телефонным разговором.

«Я желаю всего наилучшего для этого телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным, — заявил Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Великобритании. — Потому что от этого звонка зависит многое, будущее Украины и народа Украины».

Глава Евросовета подчеркнул, что в ЕС с волнением ожидают исхода переговоров между лидерами двух государств. Он также отметил, что Брюссель поддерживает все усилия Трампа по урегулированию конфликта в Украине.

Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его разговор с Владимиром Путиным пройдет 19 мая в 10:00 по местному времени (18:00 по Баку).