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Брюссель надеется на успех переговоров Путина и Трампа

17:39 341

Глава Евросовета Антониу Кошта выразил пожелание успеха президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу перед их предстоящим телефонным разговором.

По словам Кошты, от этой беседы зависит многое, включая будущее Украины и ее народа.

«Я желаю всего наилучшего для этого телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным, — заявил Кошта на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и Великобритании. — Потому что от этого звонка зависит многое, будущее Украины и народа Украины».

Глава Евросовета подчеркнул, что в ЕС с волнением ожидают исхода переговоров между лидерами двух государств. Он также отметил, что Брюссель поддерживает все усилия Трампа по урегулированию конфликта в Украине.

Ранее Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его разговор с Владимиром Путиным пройдет 19 мая в 10:00 по местному времени (18:00 по Баку).

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