Украинцам посоветовали засудить Ким Чен Ына

Бывший президент Международного уголовного суда (МУС) Сон Сан Хен на международной конференции в Сеуле предложил Украине инициировать дело против Северной Кореи в МУС за поддержку войны России против Украины.

Сон Сан Хён заявил, что «наступил подходящий момент» для привлечения северокорейского лидера Ким Чен Ына к ответственности за военную помощь, оказанную России в рамках конфликта с Украиной. По его словам, Украина как пострадавшая сторона имеет право подать официальную жалобу в МУС.

«Настало время привлечь Ким Чен Ына к ответственности в Международном уголовном суде», — подчеркнул Сон Сан Хён.

Экс-глава МУС отметил, что Северная Корея ранее официально признала факт направления своих войск в Россию для поддержки боевых действий против Украины. Эти действия, по его мнению, могут стать основанием для начала расследования.

Даже в отсутствие официальной жалобы со стороны Украины МУС обладает полномочиями инициировать независимое расследование. Сон Сан Хён также подчеркнул, что ордер суда не имеет срока давности и накладывает на обвиняемого значительные ограничения, включая запрет на въезд в 124 страны — участницы суда.

Он призвал МУС активнее реагировать на военные преступления, совершенные северокорейским руководством и их союзниками.

В апреле 2025 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление северокорейских войск в Россию для участия в войне против Украины, назвав это частью договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.