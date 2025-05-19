В Венгрии вспыхнули массовые протесты против закона Орбана

В Венгрии начались массовые протесты против нового закона, напоминающего российский закон об «иностранных агентах». В воскресенье, 18 мая, около 10 тысяч человек собрались на митинг в Будапеште, заполнив площадь Лайоша Кошута перед зданием парламента. Протестующие скандировали «Хватит!» и размахивали флагами Венгрии и Евросоюза. Один из плакатов гласил: «Я хочу жить в свободной Венгрии, а не в диктатуре», сообщает AP.

Законопроект, названный «О прозрачности в общественной жизни», был предложен представителем партии ФИДЕС, возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. Документ позволяет властям ограничивать деятельность СМИ и неправительственных организаций под предлогом защиты национального суверенитета. Согласно инициативе, организации, получающие иностранное финансирование для «влияния на общественную жизнь», могут быть внесены в черный список, подвергнуты строгому надзору или закрыты. Кроме того, им будет запрещено получать средства от 1% подоходного налога, который граждане могут направлять на поддержку общественных инициатив — ключевой источник дохода для НКО в Венгрии.

Венгерская оппозиция назвала законопроект одной из самых жестких мер, принятых Орбаном против своих критиков за 15 лет его правления. Более 300 правозащитных организаций, включая Amnesty International, в совместном заявлении охарактеризовали инициативу как «авторитарную попытку удержания власти», направленную на подавление критических голосов и разрушение остатков демократии в Венгрии.

Орбан, в свою очередь, утверждает, что закон необходим для «защиты Венгрии». Он назвал противников инициативы «предателями», которые стремятся «колонизировать» страну в интересах глобалистских сил. По данным Bloomberg, партия Орбана, контролирующая две трети мест в парламенте, способна обеспечить принятие закона. Однако это решение может усугубить конфликт с ЕС, который уже заморозил финансовую помощь Венгрии на миллиарды евро.