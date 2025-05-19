USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы
Новость дня
Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы

Румыны будут сбивать российские дроны

18:43 2039

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян разрешил сбивать дроны, залетающие на территорию страны, сообщает издание Digi24. Соответствующий законопроект был одобрен парламентом в феврале.

Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, в основном во время атак на украинские порты на Дунае, расположенные вблизи румынской границы. Эти инциденты начались с лета 2023 года, когда Россия усилила удары по украинской инфраструктуре, особенно в Одесской области и дунайских портах, таких как Измаил и Рени. Обломки российских беспилотников, включая дроны типа «Шахед-136» («Герань»), находили на румынской территории, в частности, в приграничных районах Тулча и Брэила. Например, в сентябре 2023 года были обнаружены фрагменты дронов, а в декабре 2023 года зафиксировано нарушение воздушного пространства с воронкой от взрыва недалеко от деревни Гринду.

Румыния, как член НАТО, изначально реагировала сдержанно. Власти страны подчеркивали, что нарушения не были преднамеренными и связаны с действиями украинской ПВО, сбивающей дроны. Однако инциденты вызвали обеспокоенность. В 2023 году Румыния развернула около 600 военнослужащих, радиолокационные системы и ПВО в дельте Дуная для мониторинга и защиты. В ответ на участившиеся случаи, в сентябре 2023 года президент Клаус Йоханнис назвал ситуацию «недопустимой» и нарушением суверенитета.

К 2024 году Румыния начала ужесточать политику. В октябре 2024 года Минобороны предложило законопроект, разрешающий сбивать дроны, незаконно нарушающие воздушное пространство, в зависимости от уровня угрозы. В феврале 2025 года Сенат одобрил этот закон.

Гурбан Гурбанов выиграл «Кубок Легенд» под руководством Курбана Бердыева
Гурбан Гурбанов выиграл «Кубок Легенд» под руководством Курбана Бердыева ФОТО; обновлено
21:20 1333
Путин предложил Украине меморандум
Путин предложил Украине меморандум обновлено 21:08; видео
21:08 8822
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление новая тактика России
19:08 2965
Рак снова бросает вызов президенту
Рак снова бросает вызов президенту наша корреспонденция
16:04 3655
Израиль согласился под давлением Трампа
Израиль согласился под давлением Трампа
20:10 1678
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную поговорим о наших проблемах
17:46 5216
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина сенсационные подробности
14:55 3691
Оставить кубок мира в Азербайджане!
Оставить кубок мира в Азербайджане! До старта ЧМ в Баку осталось 2 дня
19:11 1269
Румыны будут сбивать российские дроны
Румыны будут сбивать российские дроны
18:43 2040
Трамп первым позвонил Зеленскому
Трамп первым позвонил Зеленскому
18:05 3476
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны фото; обновлено 18:27
18:27 4451

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов выиграл «Кубок Легенд» под руководством Курбана Бердыева
Гурбан Гурбанов выиграл «Кубок Легенд» под руководством Курбана Бердыева ФОТО; обновлено
21:20 1333
Путин предложил Украине меморандум
Путин предложил Украине меморандум обновлено 21:08; видео
21:08 8822
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление новая тактика России
19:08 2965
Рак снова бросает вызов президенту
Рак снова бросает вызов президенту наша корреспонденция
16:04 3655
Израиль согласился под давлением Трампа
Израиль согласился под давлением Трампа
20:10 1678
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную поговорим о наших проблемах
17:46 5216
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина
Тайна Зиндаши в Стамбуле, или Как французы перехватили 9 тонн кокаина сенсационные подробности
14:55 3691
Оставить кубок мира в Азербайджане!
Оставить кубок мира в Азербайджане! До старта ЧМ в Баку осталось 2 дня
19:11 1269
Румыны будут сбивать российские дроны
Румыны будут сбивать российские дроны
18:43 2040
Трамп первым позвонил Зеленскому
Трамп первым позвонил Зеленскому
18:05 3476
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны фото; обновлено 18:27
18:27 4451
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться