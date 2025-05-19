Румыны будут сбивать российские дроны

Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, в основном во время атак на украинские порты на Дунае, расположенные вблизи румынской границы. Эти инциденты начались с лета 2023 года, когда Россия усилила удары по украинской инфраструктуре, особенно в Одесской области и дунайских портах, таких как Измаил и Рени. Обломки российских беспилотников, включая дроны типа «Шахед-136» («Герань»), находили на румынской территории, в частности, в приграничных районах Тулча и Брэила. Например, в сентябре 2023 года были обнаружены фрагменты дронов, а в декабре 2023 года зафиксировано нарушение воздушного пространства с воронкой от взрыва недалеко от деревни Гринду.

Румыния, как член НАТО, изначально реагировала сдержанно. Власти страны подчеркивали, что нарушения не были преднамеренными и связаны с действиями украинской ПВО, сбивающей дроны. Однако инциденты вызвали обеспокоенность. В 2023 году Румыния развернула около 600 военнослужащих, радиолокационные системы и ПВО в дельте Дуная для мониторинга и защиты. В ответ на участившиеся случаи, в сентябре 2023 года президент Клаус Йоханнис назвал ситуацию «недопустимой» и нарушением суверенитета.

К 2024 году Румыния начала ужесточать политику. В октябре 2024 года Минобороны предложило законопроект, разрешающий сбивать дроны, незаконно нарушающие воздушное пространство, в зависимости от уровня угрозы. В феврале 2025 года Сенат одобрил этот закон.