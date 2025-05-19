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Крупная операция СГБ: в Азербайджан доставлены террористы

Сырский сменил командира на одном из самых горячих участков фронта

18:50 1519

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский срочно сменил командира 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которая воюет на одном из самых тяжелых участков Покровского направления, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

На место подполковника Богдана Шевчука назначен полковник Александр Сак, который ранее возглавлял 53 бригаду. При этом решение принимал не непосредственный командир Шевчука, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, а лично главком Сырский.

Шевчук заявил, что его сняли с должности командира 59 ОШБр, после того как он отдал приказ на отвод подразделения на Покровском направлении из-за угрозы окружения, что не понравилось Сырскому и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это не играло бы такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось, и решили меня снять с должности».

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