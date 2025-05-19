Оставить кубок мира в Азербайджане!

21 мая в Баку стартует чемпионат мира по мини-футболу с участием 32 сборных.
Игры пройдут на Национальной гимнастической арене. Сборная Азербайджана в группе «А» сыграет с Бахрейном (21 мая, 20:30), Словенией (23 мая, 20:45) и Мавританией (25 мая, 19:30).
Сборная Азербайджана является чемпионом Европы-2022. А на своем дебютном чемпионате мира в 2023 году наша команда заняла 4-е место.
Сегодня состоялась пресс-конференция исполнительного вице-президента Федерации мини-футбола Азербайджана Талеха Насибова, главного тренера сборной Азербайджана Эльшада Гулиева и капитана команды Эльвина Ализаде.
«Наша Федерация впервые проводит такое соревнование, - говорит Талех Насибов. - Азербайджан привык к проведению крупных соревнований. Мы берем пример, и как Федерация хотим организовать чемпионат мира на самом высоком уровне. Как это умеет Азербайджан.
Конечно, и сложности всегда бывают. Делаем все, чтобы справиться. На нашу Федерацию ложится большая ответственность. Нам помогают Министерство молодежи и спорта и Операционная компания Baku City Circuit. Благодарим их. Пока все проходит хорошо.
Как получилось, что Азербайджан получил право на проведение чемпионата мира? После того, как в 2022 году мы стали чемпионами Европы, Федерация по инициативе президента Орхана Мамедова стала интенсивнее работать в этом направлении. Хотели провести ЧМ у себя. Пригласили в Баку представителей Всемирной федерации мини-футбола. Они осмотрели арены. В итоге Азербайджан получил право на проведение чемпионата мира».
По словам Талеха Насибова, для подготовки к соревнованию сборной Азербайджана были созданы все необходимые условия.
«Сборы, питание, подготовительные матчи… Понимаем, что играть дома - это большая ответственность. За рубежом не бывает такого количества наших болельщиков, которые будут тут. Но у нас команда сформированная. Чемпионат страны специально завершили в марте, чтобы как можно лучше подготовиться к ЧМ. Конечно, хотим стать чемпионами и оставить кубок в Азербайджане. Но главная цель - призовое место».
Главный тренер Эльшад Гулиев также отметил, что сборная Азербайджана хорошо подготовилась.
«Играть дома сложнее, тут больше давления. Все зависит от первой игры с Бахрейном. Удачный старт поможет нам продвинуться как можно дальше.
Не сказал бы, что на прошлом ЧМ мы проиграли психологически. ЧМ-2023 был для нас первым. Допустили там индивидуальные ошибки. На этот раз постараемся не допускать их. Команда психологически готова.
На подготовительных турнирах мы дали шанс всем 22 игрокам, чтобы определиться с основным составом. Мы не ставили там задачу обязательно выиграть. Сейчас вы увидите совсем другую национальную команду. Все игроки ощущают ответственность. Все увидите на площадке».
Капитан сборной Эльвин Ализаде уже выиграл чемпионат Европы со сборной и Лигу чемпионов с клубом «Бирбаша».
«Очень хотелось бы выиграть и чемпионат мира. Тогда у меня будет полный комплект», - говорит футболист.