Оставить кубок мира в Азербайджане!

Сборная Азербайджана является чемпионом Европы-2022. А на своем дебютном чемпионате мира в 2023 году наша команда заняла 4-е место.

«Наша Федерация впервые проводит такое соревнование, - говорит Талех Насибов. - Азербайджан привык к проведению крупных соревнований. Мы берем пример, и как Федерация хотим организовать чемпионат мира на самом высоком уровне. Как это умеет Азербайджан.

Конечно, и сложности всегда бывают. Делаем все, чтобы справиться. На нашу Федерацию ложится большая ответственность. Нам помогают Министерство молодежи и спорта и Операционная компания Baku City Circuit. Благодарим их. Пока все проходит хорошо.

Как получилось, что Азербайджан получил право на проведение чемпионата мира? После того, как в 2022 году мы стали чемпионами Европы, Федерация по инициативе президента Орхана Мамедова стала интенсивнее работать в этом направлении. Хотели провести ЧМ у себя. Пригласили в Баку представителей Всемирной федерации мини-футбола. Они осмотрели арены. В итоге Азербайджан получил право на проведение чемпионата мира».

По словам Талеха Насибова, для подготовки к соревнованию сборной Азербайджана были созданы все необходимые условия.

«Сборы, питание, подготовительные матчи… Понимаем, что играть дома - это большая ответственность. За рубежом не бывает такого количества наших болельщиков, которые будут тут. Но у нас команда сформированная. Чемпионат страны специально завершили в марте, чтобы как можно лучше подготовиться к ЧМ. Конечно, хотим стать чемпионами и оставить кубок в Азербайджане. Но главная цель - призовое место».