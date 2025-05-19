Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление

Продолжающаяся уже четвертый год война в Украине кардинально меняет представления о современной военной науке. Массовое использование обеими сторонами дешевых дронов и применение устойчивых к радиоэлектронной борьбе беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, все больше вытесняют танки — боевые машины, которые еще недавно считались «лицом» любой войны. Фактически пересмотр роли танков в современных конфликтах начался сразу после 44-дневной Второй Карабахской войны, когда азербайджанская армия с помощью барражирующих дронов и ударных беспилотников Bayraktar TB2 массово уничтожала танки и другую бронетехнику армянской армии. Именно тогда военные эксперты ведущих стран мира впервые заговорили о том, что танки могут утратить статус основного оружия на поле боя. Эти обсуждения усилились после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. В первые месяцы войны ВСУ уничтожали колонны российских танков одну за другой с помощью Bayraktar БПЛА и других дронов. Россияне пытались найти способы защиты. В частности, стали накрывать башни боевых машин металлическими конструкциями. Однако массовое использование малых квадрокоптеров сделало применение танков в наступлении еще более проблематичным. Обе стороны уже потеряли тысячи танков. Особенно сильно пострадал российский арсенал, значительная часть которого уничтожена. В результате за последнее время россияне все реже применяют бронетехнику в наступательных операциях.

Но с середины 2024 года российская армия начала использовать новую тактику. Отныне танки остаются в тылу, а в атаки идут гражданские транспортные средства, в том числе мотоциклы и багги. Поначалу в ВСУ эту тактику расценивали, как признак отчаяния и нехватки техники. Но, как указывается в репортаже газеты The New York Times, несмотря на серьезные потери, новая тактика дает результат и изматывает украинские войска. Как пишет издание, российские подразделения все чаще используют мотогруппы — тактику быстрого прорыва с помощью мотоциклов, багги и скутеров. Несмотря на значительные потери, такая стратегия позволяет обходить традиционные линии обороны Украины и истощает Вооруженные силы страны. «Это тактика тысячи маленьких ударов», — пояснил представитель 28-й механизированной бригады ВСУ Евгений Алхимов. Российские военные используют мотоциклы, чтобы быстро преодолевать заминированные участки и выходить на украинские позиции, при этом избегая массированных ударов дронов и артиллерии. Атаки, как правило, проводятся без прикрытия — водители движутся зигзагами по пересеченной местности. «У мотоциклистов было от пяти до десяти минут, чтобы штурмовать украинские окопы и атаковать», — говорит военный эксперт Павел Нарожный. Несмотря на многочисленные потери — только за один штурм в Покровске было уничтожено 100 мотоциклов и 240 военных — мотоотряды армии России продолжают действовать. Как говорит Нарожный:

«Сейчас мотогруппы составляют от 20 до 25 процентов всех российских атак. Украине становится все труднее выдерживать такие непрерывные удары». Главная цель этих атак — не уничтожение пехоты, а проникновение в тыл для поражения минометных расчетов и операторов дронов — специалистов, которых сложно заменить. Мотоатаки впервые использовались в апреле 2024 года, как импровизированный ответ на удары украинских дронов. Осенью они стали массовыми в Харьковской и Донецкой областях, где использование бронетехники оказалось практически невозможным. «Хотя у них теперь меньше бронетехники, а ограничений по личному составу фактически нет, именно мотоциклы идеально подходят для таких операций», — объясняет Валерий Рябых из издания Defence Express. Тактика становится все более продуманной: используется радиоэлектронная борьба, а мотогруппы усиливаются двумя пассажирами, что позволяет продолжать атаку даже при потере одного из них. Российское командование уже рассматривает возможность официального создания мотоотрядов. А это значит, что мотоциклы могут стать стандартным снаряжением для войск. Это указывает на стремление интегрировать новую тактику в общую стратегию ведения боевых действий.

«Отдельные атаки сами по себе неэффективны… Но как часть широкой тактики истощения они выполняют свою задачу, - говорит Алхимов. - Мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, скутеров и автомобилей на передовой. Это уже новая война». Стоит отметить, что если поначалу украинцы воспринимали атаки на мотоциклах и багги с насмешкой, то позже и сами начали в определенной мере применять эту тактику. Причина — массовое использование дронов со стороны России, из-за чего Украина также теряет тяжелую бронетехнику. Особенно это стало заметно на фоне прекращения военной помощи со стороны США. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, украинская армия с начала войны потеряла более тысячи танков, в результате чего была вынуждена пересмотреть свою танковую стратегию. По его данным, в украинской армии, вероятно, будут расформированы четыре бронетанковые бригады, каждая из которых насчитывает около 100 единиц бронетехники. Танки, включая Leopard 1A5 и 2A4, планируется передать в новые батальоны по 30 машин в составе пехотных и механизированных бригад, а также в новый многобригадный корпус, созданный Сухопутными войсками Украины.