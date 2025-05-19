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Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление

новая тактика России
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
19:08 2971

Продолжающаяся уже четвертый год война в Украине кардинально меняет представления о современной военной науке. Массовое использование обеими сторонами дешевых дронов и применение устойчивых к радиоэлектронной борьбе беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, все больше вытесняют танки — боевые машины, которые еще недавно считались «лицом» любой войны.

Фактически пересмотр роли танков в современных конфликтах начался сразу после 44-дневной Второй Карабахской войны, когда азербайджанская армия с помощью барражирующих дронов и ударных беспилотников Bayraktar TB2 массово уничтожала танки и другую бронетехнику армянской армии. Именно тогда военные эксперты ведущих стран мира впервые заговорили о том, что танки могут утратить статус основного оружия на поле боя. Эти обсуждения усилились после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. В первые месяцы войны ВСУ уничтожали колонны российских танков одну за другой с помощью Bayraktar БПЛА и других дронов.

Россияне пытались найти способы защиты. В частности, стали накрывать башни боевых машин металлическими конструкциями. Однако массовое использование малых квадрокоптеров сделало применение танков в наступлении еще более проблематичным. Обе стороны уже потеряли тысячи танков. Особенно сильно пострадал российский арсенал, значительная часть которого уничтожена. В результате за последнее время россияне все реже применяют бронетехнику в наступательных операциях.

Танки в условиях современной войны стали мальчиками для битья

Но с середины 2024 года российская армия начала использовать новую тактику. Отныне танки остаются в тылу, а в атаки идут гражданские транспортные средства, в том числе мотоциклы и багги. Поначалу в ВСУ эту тактику расценивали, как признак отчаяния и нехватки техники. Но, как указывается в репортаже газеты The New York Times, несмотря на серьезные потери, новая тактика дает результат и изматывает украинские войска.

Как пишет издание, российские подразделения все чаще используют мотогруппы — тактику быстрого прорыва с помощью мотоциклов, багги и скутеров. Несмотря на значительные потери, такая стратегия позволяет обходить традиционные линии обороны Украины и истощает Вооруженные силы страны.

«Это тактика тысячи маленьких ударов», — пояснил представитель 28-й механизированной бригады ВСУ Евгений Алхимов.

Российские военные используют мотоциклы, чтобы быстро преодолевать заминированные участки и выходить на украинские позиции, при этом избегая массированных ударов дронов и артиллерии. Атаки, как правило, проводятся без прикрытия — водители движутся зигзагами по пересеченной местности.

«У мотоциклистов было от пяти до десяти минут, чтобы штурмовать украинские окопы и атаковать», — говорит военный эксперт Павел Нарожный.

Несмотря на многочисленные потери — только за один штурм в Покровске было уничтожено 100 мотоциклов и 240 военных — мотоотряды армии России продолжают действовать. Как говорит Нарожный:

Только за один штурм в Покровске россияне потеряли 100 мотоциклов и 240 военных. Но кого это в Москве смущает?

«Сейчас мотогруппы составляют от 20 до 25 процентов всех российских атак. Украине становится все труднее выдерживать такие непрерывные удары».

Главная цель этих атак — не уничтожение пехоты, а проникновение в тыл для поражения минометных расчетов и операторов дронов — специалистов, которых сложно заменить.

Мотоатаки впервые использовались в апреле 2024 года, как импровизированный ответ на удары украинских дронов. Осенью они стали массовыми в Харьковской и Донецкой областях, где использование бронетехники оказалось практически невозможным.

«Хотя у них теперь меньше бронетехники, а ограничений по личному составу фактически нет, именно мотоциклы идеально подходят для таких операций», — объясняет Валерий Рябых из издания Defence Express.

Тактика становится все более продуманной: используется радиоэлектронная борьба, а мотогруппы усиливаются двумя пассажирами, что позволяет продолжать атаку даже при потере одного из них.

Российское командование уже рассматривает возможность официального создания мотоотрядов. А это значит, что мотоциклы могут стать стандартным снаряжением для войск. Это указывает на стремление интегрировать новую тактику в общую стратегию ведения боевых действий.

«Ноу-хау» по-русски - мотоотряды

«Отдельные атаки сами по себе неэффективны… Но как часть широкой тактики истощения они выполняют свою задачу, - говорит Алхимов. - Мы увидим гораздо больше мотоциклов, багги, скутеров и автомобилей на передовой. Это уже новая война».

Стоит отметить, что если поначалу украинцы воспринимали атаки на мотоциклах и багги с насмешкой, то позже и сами начали в определенной мере применять эту тактику. Причина — массовое использование дронов со стороны России, из-за чего Украина также теряет тяжелую бронетехнику. Особенно это стало заметно на фоне прекращения военной помощи со стороны США.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, украинская армия с начала войны потеряла более тысячи танков, в результате чего была вынуждена пересмотреть свою танковую стратегию.

По его данным, в украинской армии, вероятно, будут расформированы четыре бронетанковые бригады, каждая из которых насчитывает около 100 единиц бронетехники. Танки, включая Leopard 1A5 и 2A4, планируется передать в новые батальоны по 30 машин в составе пехотных и механизированных бригад, а также в новый многобригадный корпус, созданный Сухопутными войсками Украины.

Украинские танки, ставшие мишенью для российских дронов, теперь действуют более осторожно

Экс отмечает, что украинские танки, ставшие мишенью для российских дронов, теперь действуют более осторожно — часто укрываются в ангарах и гаражах. Такой подход направлен на повышение их шансов выжить на поле боя. По его словам, украинские танкисты время от времени выезжают из укрытий, чтобы сделать несколько выстрелов, а затем снова отступают.

Аналитик подчеркивает, что теперь танки будут играть вспомогательную роль. Вместо участия в лобовых атаках, они все больше функционируют как «осторожная артиллерия».

«Будучи все больше артиллерией и все меньше наглыми штурмовыми машинами ближнего боя, какими они были раньше, танки утрачивают свою прежнюю актуальность. Признав эту новую реальность, украинская армия проводит реорганизацию своих танковых подразделений», — резюмирует Экс.

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