Белый дом заявляет: Гренландия будет нашей

Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему привержен идее включения Гренландии в состав США. Об этом официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге. По ее словам, американский лидер готов добиться этого любыми способами.

«Однако президент по-прежнему сохраняет мнение о стратегических целях Гренландии в Арктике, - сказала Левитт. - И он сохраняет приверженность идее получения Гренландии любыми средствами, которыми мы можем, для продвижения своих интересов национальной безопасности в регионе».

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность неоднократно заявлял о желании Вашингтона присоединить Гренландию. В апреле The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного чиновника писала, что Совет нацбезопасности Белого дома США направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Штатам. По словам источника, Вашингтон хочет провести медийную кампанию, чтобы убедить жителей острова в необходимости попросить войти в состав США. Сам Дональд Трамп в своих публичных выступлениях не исключал применения военной силы для достижения этой цели.