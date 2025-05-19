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Белый дом заявляет: Гренландия будет нашей

19:39 966

Американский лидер Дональд Трамп по-прежнему привержен идее включения Гренландии в состав США. Об этом официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила в понедельник на брифинге. По ее словам, американский лидер готов добиться этого любыми способами.

«Однако президент по-прежнему сохраняет мнение о стратегических целях Гренландии в Арктике, - сказала Левитт. - И он сохраняет приверженность идее получения Гренландии любыми средствами, которыми мы можем, для продвижения своих интересов национальной безопасности в регионе».

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность неоднократно заявлял о желании Вашингтона присоединить Гренландию. В апреле The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного чиновника писала, что Совет нацбезопасности Белого дома США направил ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Штатам. По словам источника, Вашингтон хочет провести медийную кампанию, чтобы убедить жителей острова в необходимости попросить войти в состав США. Сам Дональд Трамп в своих публичных выступлениях не исключал применения военной силы для достижения этой цели.

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