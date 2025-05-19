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Кого россияне считают врагами?

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Доля граждан России, считающих Украину враждебным государством, снизилась до минимума с 2014 года. Это следует из обнародованного в понедельник, 19 мая, отчета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ в апреле 2025 года, Украину в числе стран, с которыми у РФ «сложились наиболее напряженные, враждебные отношения», назвали 38 процентов респондентов.

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала военные действия на востоке Украины, этот показатель составлял 32 процента, в 2018-м - 39 процентов, в 2019-м - 53 процента, в 2022-м - 43 процента, говорится в документе. Тем самым в настоящее время Украина, согласно итогам опроса, находится на четвертом месте в списке «наиболее враждебных» для России стран. Три года назад она занимала второе место после США.

В свою очередь Соединенные Штаты Америки, которые за последние 11 лет считали враждебными 67-76 процентов россиян, в настоящее время занимают лишь пятое месте с результатом 27 процентов.

Тремя главными врагами россияне сейчас считают Францию (48 процентов опрошенных), Великобританию (42 процента) и Германию (41 процент). В первую десятку вошли также Польша (26 процентов), Латвия, Литва, государства Балтии в целом и «страны ЕС/Европа» (все из них - по 9 процентов), отмечается далее. Соответствующий вопрос был открытым, респондентам предлагалось самим дать не более пяти ответов.

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