Гурбан Гурбанов выиграл «Кубок Легенд» под руководством Курбана Бердыева

Команды сыграли два тайма по 20 минут. Игровое время победителя не выявило - 1:1.
В составе команды Премьер-лиги отличился Афран Исмайлов, а у «Нефтчи» забил Рашад Садигов.
Ну а в серии пенальти тренеры оказались точнее - 3:2. У победителей забили Юнис Гусейнов, Афран Исмайлов и Рашад Садыхов. Пенальти в исполнении Гурбана Гурбанова отразил голкипер Гусейн Магомедов.
В составе «Нефтчи» были точны Руслан Абышов и Рашад Садигов.
*** 20:09
В преддверии чемпионата мира по мини-футболу на Национальной гимнастической арене организован матч за так называемый «Кубок Легенд», в котором встречаются ветераны «Нефтчи», игравшие в 2000-х годах, и тренеры клубов Премьер-лиги.
За «Нефтчи» под руководством его бывшего главного тренера Агасалима Мирджавадова играют Гусейн Магомедов, Раиль Меликов, Тарлан Ахмедов, Махир Шукюров, Эмин Гулиев, Рашад Садыгов, Махмуд Гурбанов, Руслан Абышов, Самир Алиев, Видади Рзаев, Заур Тагизаде, Рашад Абдуллаев, Руслан Абышов и Самир Алекперов.
Команду тренеров Премьер-лиги возглавляет главный тренер «Туран-Товуза» Курбан Бердыев. В команду включены Фархад Велиев, Азер Багиров, Айхан Аббасов, Вагиф Джавадов, Юнис Гусейнов, Эльчин Рахманов, Эльмар Бахшиев, Самир Абасов, Эльвин Мамедов, Мушвиг Гусейнов, Гурбан Гурбанов, Рашад Садыхов и Афран Исмайлов.