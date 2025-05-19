Гурбан Гурбанов выиграл «Кубок Легенд» под руководством Курбана Бердыева

Команды сыграли два тайма по 20 минут. Игровое время победителя не выявило - 1:1.

В составе команды Премьер-лиги отличился Афран Исмайлов, а у «Нефтчи» забил Рашад Садигов.

Ну а в серии пенальти тренеры оказались точнее - 3:2. У победителей забили Юнис Гусейнов, Афран Исмайлов и Рашад Садыхов. Пенальти в исполнении Гурбана Гурбанова отразил голкипер Гусейн Магомедов.

В составе «Нефтчи» были точны Руслан Абышов и Рашад Садигов.