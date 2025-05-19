Израиль согласился под давлением Трампа

В воскресенье вечером на заседании израильского Кабинета министров премьер-министр Биньямин Нетаньяху убедил коллег возобновить гуманитарную помощь в сектор Газа, представив это как «техническую формальность», сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.

Собеседник, пожелавший остаться анонимным, так как не уполномочен общаться с прессой, отметил, что в последние дни давление со стороны президента США Дональда Трампа значительно усилилось. Это происходит на фоне мобилизации десятков тысяч израильских резервистов, эскалации бомбардировок Газы и приближения конфликта к новой критической точке.

Ранее, в условиях продолжающейся войны, Израиль столкнулся с международным осуждением из-за гуманитарного кризиса в Газе, вызванного ограничениями на поставки продовольствия, медикаментов и других жизненно важных ресурсов. Решение о возобновлении помощи стало ответом на нарастающий внешний и внутренний прессинг, включая призывы мирового сообщества смягчить ситуацию в анклаве.

«Люди Трампа ясно дают понять Израилю: «Мы оставим вас без поддержки, если вы не закончите эту войну», — добавил источник. По его словам, несмотря на то, что у Нетаньяху есть политическая возможность завершить конфликт, обладая значительным большинством в Кнессете и поддержкой в израильском обществе, ему недостает политической воли для этого шага.