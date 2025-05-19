Министерство науки и образования о судьбе школы

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (подведомственное учреждение Министерства науки и образования Азербайджанской Республики) прояснило ситуацию вокруг прений по интерграционному обучению в интернат-гимназии в Закаталы.

Отметим, что в последние дни в СМИ и соцсетях преподаватели, а также родственники учащихся выражади обеспокоенность в связи с тиражируемой информацией о закрытии интерната после ремонтных работ и якобы учреждении вместо гимназии платного лицея.

Как сообщили в Госагентстве в ответ на запрос haqqin.az, данный вопрос находится под контролем и «родителям не о чем волноваться».

После начала капитального ремонта в школе-интернате учащиеся были временно распределены среди других образовательных учреждений.