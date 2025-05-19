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Министерство науки и образования о судьбе школы

Отдел информации
21:08 420

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (подведомственное учреждение Министерства науки и образования Азербайджанской Республики) прояснило ситуацию вокруг прений по интерграционному обучению в интернат-гимназии в Закаталы.

Отметим, что в последние дни в СМИ и соцсетях преподаватели, а также родственники учащихся выражади обеспокоенность в связи с тиражируемой информацией о закрытии интерната после ремонтных работ и якобы учреждении вместо гимназии платного лицея.

Как сообщили в Госагентстве в ответ на запрос haqqin.az, данный вопрос находится под контролем и «родителям не о чем волноваться».

После начала капитального ремонта в школе-интернате учащиеся были временно распределены среди других образовательных учреждений.

Обеспокоенные родственники учащихся интерната-гимназии и преподаватели

Однако, со следующего учебного года деятельность интерната-гимназии будет полностью восстановлена, и ученики, находящиеся на гособеспечении, а также педагогический состав данного учебного заведения вернутся в родные стены.

В Госагентстве особо подчеркнули, что конституционное право на образование всех без исключения учеников будет полностью обеспечено и сокращение преподавательского состава не предусмотрено. Ученики гимназии продолжат бесплатное обучение в интернате-гимназии за счет государства. Функционирование лицея не отразится на жизнедеятельности интерната, который будет полностью восстановлен.

Также в Госагентстве отметили, что в целях повышения качества образования в Закатальском районе после завершения ремонтных работ в интернате-гимназии планируется открытие профильных старших классов в формате бесплатного лицея для организации работы с одаренными детьми региона. Однако открытие данных классов никак не отразится на деятельности интерната-гимназии.

Госагентство призывает представителей СМИ не публиковать непроверенную информацию без официальных комментариев соответствующих органов.

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