Министерство науки и образования о судьбе школы

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию (подведомственное учреждение Министерства науки и образования Азербайджанской Республики) прояснило ситуацию вокруг прений по интерграционному обучению в интернат-гимназии в Закаталы.
Отметим, что в последние дни в СМИ и соцсетях преподаватели, а также родственники учащихся выражади обеспокоенность в связи с тиражируемой информацией о закрытии интерната после ремонтных работ и якобы учреждении вместо гимназии платного лицея.
Как сообщили в Госагентстве в ответ на запрос haqqin.az, данный вопрос находится под контролем и «родителям не о чем волноваться».
После начала капитального ремонта в школе-интернате учащиеся были временно распределены среди других образовательных учреждений.
Однако, со следующего учебного года деятельность интерната-гимназии будет полностью восстановлена, и ученики, находящиеся на гособеспечении, а также педагогический состав данного учебного заведения вернутся в родные стены.
В Госагентстве особо подчеркнули, что конституционное право на образование всех без исключения учеников будет полностью обеспечено и сокращение преподавательского состава не предусмотрено. Ученики гимназии продолжат бесплатное обучение в интернате-гимназии за счет государства. Функционирование лицея не отразится на жизнедеятельности интерната, который будет полностью восстановлен.
Также в Госагентстве отметили, что в целях повышения качества образования в Закатальском районе после завершения ремонтных работ в интернате-гимназии планируется открытие профильных старших классов в формате бесплатного лицея для организации работы с одаренными детьми региона. Однако открытие данных классов никак не отразится на деятельности интерната-гимназии.
Госагентство призывает представителей СМИ не публиковать непроверенную информацию без официальных комментариев соответствующих органов.