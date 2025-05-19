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Франция призвала Россию немедленно освободить Мельконьянца

21:26 2338

Франция решительно осуждает приговор к пяти годам тюремного заключения, вынесенный российским судьей сопредседателю неправительственной организации по наблюдению за выборами «ГОЛОС» Григорию Мельконьянцу. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

Этот приговор является еще одним подтверждением стремления российских властей запретить любое независимое наблюдение за выборами в России.

Франция призывает Россию немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных и соблюдать свои международные обязательства в отношении соблюдения основных прав и свобод.

Басманный суд Москвы приговорил сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца к пяти годам лишения свободы. Суд признал его виновным в организации работы «нежелательной организации». Прокуратура просила для него шесть лет. По версии обвинения, «Голос» входил в Европейскую сеть по наблюдению за выборами (ENEMO), которую в 2021 году российские власти признали нежелательной. Григорий Мельконьянц вину не признаёт, его соратники считают дело против него политически мотивированным. Проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» внёс Мельконьянца в список политзаключённых.

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