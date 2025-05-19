Путин вновь увел Трампа от прекращения огня

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся два часа и пять минут. Это их третья беседа с момента вступления Трампа в должность, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Основное внимание в разговоре, как сообщил Ушаков, уделялось российско-украинской войне. Обсуждение было «подробным, с интересными нюансами», хотя «временные рамки для прекращения огня не затрагивались». Путин, по словам Ушакова, отметил «позитивную роль» Трампа и его администрации «в возвращении Киева к переговорам», а Трамп заявил, что видит Россию «одним из ключевых торгово-экономических партнеров США» после прекращения войны с Украиной.

Лидеры, заверил помощник Путина, «обращаясь друг к другу по именам», вели «искренний и доверительный» диалог, касаясь и двусторонних отношений, высказываясь за их «нормализацию». Также обсуждался возможный обмен заключенными между Россией и США по схеме «девять на девять».

По словам Ушакова, разговор отличался особой продолжительностью: президенты «не хотели заканчивать беседу и класть трубку». Путин и Трамп договорились продолжать диалог по всем вопросам, включая Украину, однако сроки и место личной встречи пока не определены.