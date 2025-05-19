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У Трампа взялись за индийских нелегалов

22:21 740

Администрация президента США Дональда Трампа приняла меры против туристических компаний в Индии, которые, по ее мнению, помогают людям нелегально въезжать или находиться в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Associated Press.

Государственный департамент объявил, что введет запрет на поездки владельцев, руководителей и старших должностных лиц туристических агентств, базирующихся и работающих в Индии, за сознательное содействие нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты.

«Мы продолжим принимать меры по введению визовых ограничений в отношении владельцев и руководителей туристических агентств, чтобы пресечь сети контрабандистов иностранцев», — говорится в заявлении.

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