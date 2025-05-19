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Европа не повелась на сладкие речи Путина

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Европа с одобрения президента США Дональда Трампа усилит давление на российского лидера Путина. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Европа усилит давление на Москву посредством санкций. Мы договорились об этом с Трампом после его разговора с Путиным», — отметил Мерц.

Немецкий канцлер неоднократно подчеркивал, что, если Россия не согласится на прекращение огня или не продемонстрирует прогресс в мирных переговорах, Евросоюз, совместно с США и Великобританией, усилит санкционное давление. В частности, он упомянул подготовку 17-го пакета санкций, включая меры против «теневого флота» в Балтийском море и возможные ограничения в энергетическом и финансовом секторах.

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