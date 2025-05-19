Трамп ослабляет позиции Израиля

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, ознаменовавшийся многомиллиардными инвестициями в экономику США и щедрыми личными подарками, стал тревожным сигналом для Израиля. Как отмечают израильские СМИ, это свидетельствует о снижении приоритетности еврейского государства во внешнеполитической повестке Вашингтона. Израилю, по всей видимости, придется смириться с новым, более скромным статусом в американской стратегии. Регион, похоже, переживает самые масштабные преобразования со времен войны в Персидском заливе 1991 года. США восстанавливают старые альянсы и пытаются урегулировать давние конфликты. Ближневосточная политика администрации Трампа — деловая, напористая, временами демонстративно высокомерная — при этом направлена не на разжигание войн, а на их быстрое завершение. Сам Трамп, кажется, очарован образом миротворца, который он стремится воплотить как на Ближнем Востоке, так и в других регионах. При этом Израиль, как и ранее Украина, оказывается в положении, когда его интересы жертвуют ради более масштабных геополитических и экономических соглашений. Об изменениях, произошедших на Ближнем Востоке после турне Трампа, haqqin.az побеседовал с израильским политологом, журналистом и автором телеграм-канала «Коль ха-Хадашот» Михаилом Гуревичем.

- Кажется, Трамп превратил миротворчество и поддержку США в разновидность бизнес-услуг. От украинцев – редкоземельные металлы, от арабов – инвестиции и роскошные подарки. Что в этой ситуации будет делать Израиль? - Это один из наиболее острых вопросов в израильском обществе. В то время как правительственная коалиция утверждает, что все идет по плану и координация с США сохраняется, оппозиция резко критикует кабинет министров. По мнению критиков, вина за ослабление позиций Израиля лежит на правительстве Биньямина Нетаньяху, которое не способно четко сформулировать, чего оно ожидает от сотрудничества с Вашингтоном. Трамп – человек больших сделок и глобальных решений. Его подход предполагает четкую повестку и конкретные цели. Израильское руководство же в этом отношении проявляет неопределенность, особенно на фоне продолжающихся военных действий в Газе. При этом Израиль не хочет раздражать Трампа, для которого война с ХАМАС – это помеха реализации его экономических амбиций. Методы и подходы у США и Израиля в этом вопросе принципиально различаются. С одной стороны, США продолжают оказывать Израилю военную помощь, включая поставки вооружений. С другой, Вашингтон усиливает давление по гуманитарной ситуации в Газе. Сам Израиль, несмотря на резкие заявления своих лидеров, передает палестинцам топливо и гуманитарную помощь — не напрямую, а через международные организации, чтобы избежать ее перехвата боевиками ХАМАС. Такая двойственность отражает противоречивую линию американской политики: помощь Израилю, с одной стороны, и давление на него — с другой. США настаивают на дипломатическом урегулировании, включая вопросы Ирана и Сирии, несмотря на разногласия с Израилем, который, например, считает сирийского президента Ахмеда аш-Шараа террористом.

- Но ведь Трамп уже снял санкции с Сирии. Получается, Израилю придется считаться с новой властью в Дамаске как с союзником США? - Снятие санкций стало результатом договоренностей Трампа с Эрдоганом и саудовским наследным принцем, которые являются авторами проекта «новой Сирии». Однако это решение временное и связано с рядом условий, включая нормализацию сирийско-израильских отношений и свободу действий американских военных на территории Сирии. Важно, что это решение не было согласовано с Израилем — что раньше было просто немыслимо. Похоже, Трамп действует по логике: если Израиль не формулирует свое видение ближневосточной политики, то США сделают это за него. - Похожий подход Трамп продемонстрировал и по отношению к Украине. Помните, как он заявил Зеленскому, что у Киева было три года на мир, которыми он не воспользовался, и теперь США ведут переговоры с Россией… - Да. Израиль не может противостоять тем масштабным экономическим соглашениям, которые США заключают с Персидским заливом. Эти сделки исчисляются триллионами долларов. При этом израильтяне и не видят в этом особой угрозы — пока. - Но США заключили сделку с Катаром, который поддерживает ХАМАС и Иран, на поставку вооружений на 42 миллиарда долларов, включая ПРО THAAD…

- В этом вопросе есть некоторые нюансы. По американо-израильскому соглашению, США должны консультироваться с Израилем при продаже оружия арабским странам. Израилю это нужно для того, чтобы в случае конфликта ЦАХАЛ мог бы противостоять мощным арабским армиям. К примеру, при продаже самолетов F-35, безусловно, сделка требует утверждения со стороны израильского правительства. Дело в том, что в этих самолетах, как и во многих других американских вооружениях, есть израильские технологии и разработки. И без «добра» со стороны Израиля это оружие не может быть поставлено арабским государствам. В Эр-Рияде Трамп заключил крупнейшую сделку о продаже оружия на 142 миллиарда долларов. Саудиты получат современную боевую технику и услуги от американских оборонных компаний. Сделка касается развития ВВС, военно-космического потенциала, противовоздушной и противоракетной обороны, безопасности на море и в прибрежной зоне, безопасности границ и модернизации сухопутных войск, а также обновления военной информационно-коммуникационной системы. И к этому контракту есть немало вопросов. Причем не только у Израиля, но и у американских законодателей. Подобные сделки должны проходить через Конгресс, где сильно влияние израильского лобби. Трампу придется объяснить конгрессменам последствия этого соглашения. Пока же, комментируя эту сделку, Трамп говорит, что саудиты ищут любви Америки, а он - понимания со стороны союзников в регионе. Видимо, такое же объяснение президент США представит и Конгрессу. - Если Трамп исходит из логики: «В чем моя выгода от поддержки союзников?» - то как, на Ваш взгляд, будут развиваться события? - В представлении Трампа у США два главных партнера на Ближнем Востоке – Израиль и Саудовская Аравия. Он стремится сблизить их, чтобы посредством этого тандема контролировать регион. То есть в этом отношении Израиль не чувствует отступления от союзнических отношений. Кроме того, в сотрудничестве нужны не только деньги, но еще и идеи, технологии, разработки. А этим как раз и силен Израиль. В этих сферах монархи Персидского залива не могут противопоставить еврейскому государству что-либо существенное. Достаточно обратить внимание на уровень инвестиций Израиля в стартап-индустрию, в три раза превышающий аналогичные вложения всего Ближнего Востока, включая Турцию. С этой точки зрения у Израиля, безусловно, есть что предложить американцам для сотрудничества. США также весьма заинтересованы в разведывательных возможностях «Моссада» и других израильских спецслужб. Визит Трампа в самые богатые страны Персидского залива был направлен прежде всего на вытеснение из этого региона Китая. Трампу важно, чтобы эти государства не переходили на сторону глобального противника США и оставались в орбите американских интересов и влияния. Этот фактор сыграл немаловажную роль в заключенных экономических соглашениях, продаже нефтепродуктов в долларах и прочем. То есть Трамп считает, что ущемил региональные интересы Пекина, а вовсе не Израиля.

- Израиль начал масштабную наземную операцию в Газе. Это ответ на давление со стороны Трампа? - Не совсем. Трамп хотел бы, чтобы Израиль как можно скорее завершил войну с ХАМАС. Еще в предвыборный период он заявлял, что на месте Нетаньяху завершил бы операцию быстрее. И во второй раз став президентом, он не изменил своей позиции. - Все страны, которые посетил Трамп, выступают против удара по Ирану. Это влияет на американскую стратегию? - В отношении Ирана страны Персидского залива несколько раз меняли подходы. На данный момент Эр-Рияд, Доха и Абу-Даби нормализовали отношения с Исламской Республикой. Более того, проводятся взаимные визиты, звучат весьма позитивные заявления лидеров по отношению друг к другу. Но тут не стоит особо обольщаться. Мы прекрасно знаем, что на Ближнем Востоке за витиеватыми фразами о дружбе и мире скрываются порой глубокие опасения, а то и завуалированные угрозы. Противоречия между шиитским Ираном и суннитскими монархиями никуда не делись. Но монархии Залива понимают, что администрация Трампа не склонна к немедленному военному решению проблемы иранской ядерной программы. И военные контракты с США нужны арабским государствам не для противостояния с Израилем, а для защиты от Ирана. Другой угрозы в регионе нет. Поэтому нет никаких сомнений в том, что оборонный союз с США, который хотят заключить саудиты, будет направлен против Ирана. - Это касается и Катара тоже? - В иранском вопросе эта страна держится несколько в стороне. Я бы не сказал, что Катар - самое близкое к Ирану государство. Просто Катар – один из главных в мире продавцов влияния, в торговле которым видит гарантии своих суверенитета и независимости. Катар пытается влиять везде. Власти в Дохе готовы торговать своими отношениями с политическими группировками на всем Ближнем Востоке. Но отношения между Катаром и другими странами Аравийского полуострова далеко не всегда были радужными. Мы помним обструкцию и несколько лет бойкота, которым Катар подвергался со стороны той же Саудовской Аравии и ОАЭ. Там сложные отношения, и они не столь однозначно положительные. К примеру, телеканал «Аль-Джазира» запрещен во многих странах региона, включая Палестинскую автономию. Они считают «Аль-Джазиру» пропагандистским рупором Катара, которым Доха пытается контролировать арабскую улицу. Что касается возможности военной операции против Ирана, то Трамп, видимо, не заинтересован в немедленном силовом решении. Вполне возможно, США извлекли урок из недавней операции против хуситов в Йемене, чьи коммуникации и военные объекты без наземного вторжения остались неуязвимыми. А ведь с Ираном будет гораздо сложнее…