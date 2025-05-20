USD 1.7000
EUR 1.9014
RUB 2.0971
Подписаться на уведомления
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Честь майора КГБ

былое и думы
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
00:26 1683

22 июня 1989 года, в день, когда в 1941-м началась Великая Отечественная война, в гараже подмосковного дачного дома покончил с собой майор КГБ Михаил Орлов. Ему было 32 года. Он сел в свой «Жигули», плотно закрыл двери и окна, завел двигатель — и умер от отравления выхлопными газами. На его похоронах присутствовало все руководство Комитета государственной безопасности, включая самого председателя — Владимира Крючкова.

На месте трагедии были обнаружены два письма. Одно — личное, адресованное жене. В нем Орлов прощался и просил заботиться о дочерях. Второе — официальное, обращенное к руководству внешней разведки. Он просил помнить его как честного и принципиального человека, преданного Родине — Советскому Союзу. Его последние слова звучали как исповедь: «Справедливость требует, чтобы вы услышали мои последние слова… Надеюсь, вы простите меня за то, что я оказался не готов к последнему бою».

Что же это был за «последний бой», к которому он оказался не готов? Бой, который так и не состоялся. Бой за спасение Советского Союза в проигранной «холодной войне». Михаил Орлов ясно осознавал: СССР терпит поражение не от натиска Запада, а от собственного разложения. Он писал о том, что в этом противостоянии не оказалось второй армии — только одна, и та способствовала собственной капитуляции, порой сознательно.

Он добровольно выбрал СССР своей Родиной — и стал свидетелем его безвременной агонии

В том же письме Орлов просил похоронить его в форме офицера КГБ. Это желание было исполнено: он был погребен на Новодевичьем кладбище, рядом с другим легендарным разведчиком, Кимом Филби.

Мировые СМИ сразу заинтересовались этой историей. И не случайно: майор КГБ Михаил Орлов на самом деле был американцем — Гленном Саутером. Один из последних идеологических разведчиков XX века. Символ ушедшей эпохи. Его называли «последним романтиком советской разведки».

Гленн Саутер родился в 1957 году в провинциальном городке штата Индиана. Его мать привила ему любовь к русской классике и философии. Он поступил в университет, но быстро разочаровался и бросил учебу, поступив в военную школу фотографов. Так началась его служба в 6-м флоте ВМС США. Там он впервые столкнулся с лицемерием американской политики: на борту кораблей находилось ядерное оружие, хотя официальные лица все отрицали. Это стало его точкой внутреннего перелома.

Он начал читать Маркса, задумываться о природе капитализма и все сильнее тяготел к социалистической идеологии. Его карьера в армии развивалась стремительно: он служил пресс-секретарем и личным фотографом командующего 6-м флотом, адмирала Уильяма Кроу. Но вместо гордости за успех он испытывал нарастающее отчуждение. В 1980 году Саутер пришел в советское посольство в Риме с просьбой о получении гражданства СССР.

Председатель КГБ СССР В.А. Крючков вручает Саутеру паспорт гражданина СССР

Тогда его никто не воспринял всерьез — за несколько месяцев до Олимпиады в Москве в таких инициативах видели лишь провокации. Никто, кроме генерала КГБ Бориса Соломатина. Он разглядел в Саутере не перебежчика, а идеалиста. Они провели несколько долгих бесед, после которых стало ясно: мотивация Саутера — исключительно идеологическая. Тогда ему предложили сделку: продолжать службу в ВМС США и одновременно работать на советскую разведку. Взамен — гражданство и новая жизнь в СССР. Саутер согласился.

Три года он передавал важную информацию о деятельности 6-го флота. В 1983 году почувствовал, что за ним установлено наблюдение. Советская сторона немедленно приняла решение эвакуировать агента. Саутер купил билет в оба конца и вылетел в Рим. Там его уже ждали сотрудники КГБ.

Так он оказался в Советском Союзе. Получил жилье, работу, дачу. Женился на русской женщине. В 1986 году стал гражданином СССР и сменил имя на Михаил Евгеньевич Орлов. Вскоре ему было присвоено звание майора КГБ.

Однако радость от свершившейся мечты была недолгой. Страна, которую он искренне считал оплотом справедливости, рушилась на глазах. «Перестройка» Горбачева демонтировала социализм как политическую и моральную систему. Все, во что он верил, все, ради чего предал свою страну и рисковал жизнью, оказалось преданным изнутри.

Страна, которую он искренне считал оплотом справедливости, рушилась на глазах. «Перестройка» Горбачева демонтировала социализм как политическую и моральную систему

В 1988 году Саутер записал в своем дневнике: «Происходящее вокруг вызывает тревогу! Повсюду сталкиваешься с искажениями и предательством. Это немыслимо! Настоящей перестройки не будет».

С каждым днем он все острее чувствовал: социализм сдает позиции без боя. И, что хуже всего, с молчаливого согласия — а иногда и при активной поддержке — самого руководства страны.

Даже более опытный Ким Филби испытывал боль и недоумение от происходящего. Что уж говорить о молодом, 32-летнем романтике, который еще верил в идеалы, считал себя солдатом проигранной войны и не смог смириться с капитуляцией. Он добровольно выбрал СССР своей Родиной — и стал свидетелем его безвременной агонии.

Орлов-Саутер не дожил до окончательного краха СССР всего два с половиной года. Но он уже видел — конца не избежать. Он не захотел быть свидетелем этого конца. И ушел.

Читайте по теме

Кто хуже: Мугабе или гей? слово публицисту
00:52 440
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную поговорим о наших проблемах
19 мая 2025, 17:46 7913
За убийством Санкары стояли США и Франция мы наш, мы новый мир построим!..
18 мая 2025, 07:00 8243
Европейцы сделали неутешительный вывод из разговора Трампа с Путиным
Европейцы сделали неутешительный вывод из разговора Трампа с Путиным ОБНОВЛЕНО 01:54
01:54 1527
Честь майора КГБ
Честь майора КГБ былое и думы
00:26 1684
Министерство науки и образования о судьбе школы
Министерство науки и образования о судьбе школы все еще актуально
19 мая 2025, 21:08 3091
Зеленский: «Этого никогда не будет»
Зеленский: «Этого никогда не будет»
00:48 1312
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление новая тактика России
19 мая 2025, 19:08 5259
Хуситы собираются заблокировать один из крупнейших городов Израиля
Хуситы собираются заблокировать один из крупнейших городов Израиля
00:25 709
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную поговорим о наших проблемах
19 мая 2025, 17:46 8066
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны все еще актуально
19 мая 2025, 18:27 5952
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной обновлено 01:30; видео
01:30 15975
Зеленский ответил на требование Путина: «В Конституции все написано»
Зеленский ответил на требование Путина: «В Конституции все написано» ОБНОВЛЕНО 23:56
19 мая 2025, 23:56 9435
Путин вновь увел Трампа от прекращения огня
Путин вновь увел Трампа от прекращения огня
19 мая 2025, 22:09 2862

ЭТО ВАЖНО

Европейцы сделали неутешительный вывод из разговора Трампа с Путиным
Европейцы сделали неутешительный вывод из разговора Трампа с Путиным ОБНОВЛЕНО 01:54
01:54 1527
Честь майора КГБ
Честь майора КГБ былое и думы
00:26 1684
Министерство науки и образования о судьбе школы
Министерство науки и образования о судьбе школы все еще актуально
19 мая 2025, 21:08 3091
Зеленский: «Этого никогда не будет»
Зеленский: «Этого никогда не будет»
00:48 1312
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление
Танки прячутся в бункерах, а багги идут в наступление новая тактика России
19 мая 2025, 19:08 5259
Хуситы собираются заблокировать один из крупнейших городов Израиля
Хуситы собираются заблокировать один из крупнейших городов Израиля
00:25 709
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную
Закаталы, которые мы потеряли. И превратили в большую донерную поговорим о наших проблемах
19 мая 2025, 17:46 8066
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны
Закир Гасанов в Тель-Авиве. Заявление Минобороны все еще актуально
19 мая 2025, 18:27 5952
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной обновлено 01:30; видео
01:30 15975
Зеленский ответил на требование Путина: «В Конституции все написано»
Зеленский ответил на требование Путина: «В Конституции все написано» ОБНОВЛЕНО 23:56
19 мая 2025, 23:56 9435
Путин вновь увел Трампа от прекращения огня
Путин вновь увел Трампа от прекращения огня
19 мая 2025, 22:09 2862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться