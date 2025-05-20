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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Зеленский: «Этого никогда не будет»

00:48 1312

В телефонных разговорах с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные требования России являются предлогом для затягивания войны. Об этом украинский лидер сообщил на встрече с журналистами в Киеве по итогам переговоров.

По его словам, Трамп считает, что РФ готова к компромиссам, и для него самый важный вопрос - начало прямых переговоров между Украиной и Россией.

«Я хотел бы видеть перемирие как первый шаг, чтобы Россия могла продемонстрировать свою реальную готовность положить конец этой войне. Что касается отказа от 5 областей, которые являются территорией Украины, вывода украинской армии с наших территорий - этого никогда не будет. Мы не можем с этим согласиться. Вопрос нашей территориальной целостности - это наша красная линия», - добавил Зеленский.

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