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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Сын президента Мозамбика «кинул» российский банк на сотни миллионов

01:08 544

Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке постановил взыскать $352 млн компенсации с бывшего министра финансов Мозамбика и трех экс-банкиров Credit Suisse в пользу группы ВТБ, которая признана пострадавшей стороной в деле о крупной мошеннической схеме с участием членов семьи президента Мозамбика Арманду Гебуза.

Африканские чиновники и банкиры участвовали в коррупционной схеме, связанной с выпуском в 2014 году гособлигаций Мозамбика на $2 млрд, что составляло более 12% ВВП страны. Деньги привлекались под мозамбикские гарантии под проекты по вылову тунца, охране побережья и строительство верфей, но $500 млн из полученных кредитов бесследно исчезли, $200 млн были потрачены на банковские комиссии, а часть средств ушла на «откаты» бывшим сотрудникам Credit Suisse и взятки чиновникам Мозамбика. Российский банк ВТБ стал одним из крупнейших инвесторов этой программы.

Финансовыми архитекторами схемы были банкиры швейцарского Credit Suisse. Они вместе с правительством Мозамбика ввели в заблуждение инвесторов, нарушив закон о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) и скрыв от покупателей облигаций истинные объемы задолженности Мозамбика и высокий риск дефолта, который в итоге произошел в 2016 году.

Судья Николас Гарауфис отметил, что ВТБ не был соучастником схемы. Наоборот, Чанг и его сообщники «обманом убедили ВТБ выдать кредит на $1,2 млрд» двум компаниям, связанным с проектами в Мозамбике. Хотя российский банк ВТБ находится под американскими санкциями, судья постановил, что «это не лишает его права на компенсацию ущерба», поскольку он жертва мошенничества. По итогам суда бывший глава международного подразделения Credit Suisse Эндрю Пирс должен заплатить $264 млн, а его подчиненные Сурджан Сингх и Детелина Субева — $35,2 млн и $10,6 млн соответственно. Все трое банкиров признали свою вину и были арестованы. Чанг должен выплатить госбанку $42,2 млн. Он был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 8,5 годам тюрьмы в США.

Суд по делу о «тунцовых облигациях» в Мозамбике также завершился приговорами. Сын бывшего президента Мозамбика Ндамби Гебуза был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Такой же срок получили два бывших руководителя разведки: Грегорио Леао и Антонио до Росарио. Последствия преступления «будут длиться поколениями», сказал мозамбикский судья Эфигенио Баптиста, заявив, что Ндамби Гебуза оплачивал за счет украденных денег предметы роскоши.

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