Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского

Накануне заранее объявленного (редкий случай) телефонного разговора президентов России и США ожидания были, мягко говоря, сдержанными. Дело в том, что перед этим последовали целы ряд сигналов, которые указывали на то, что российский президент заявит твердую позицию и пока не склонен к серьезным уступкам. Поскольку считает, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, а в таких случаях считается, что перемирие - на руку отступающей стороне. Подтверждая ранее распространенные слухи по поводу стамбульских переговоров, в Офисе президента Украины подтвердили, что Россия на них выдвинула ряд требований, среди которых – полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказ от военных союзов, собственной военной промышленности и оружия с Запада.

Впрочем, и со стороны США скепсиса было немало. Например, вице-президент Джеймс Ди Вэнс признал, что переговоры по завершению войны "зашли в тупик", и «США должны сказать, что это не наша война», если Москва не готова идти на уступки. В дополнение к этому официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп «устал» от переговоров и разочарован в обеих сторонах конфликта. Впрочем, позже выяснилось, что он еще все же не вполне устал. Вопреки ранее обнародованному графику переговоров Трампа, согласно которому он должен был сначала поговорить с Путиным, потом с Зеленским, а потом с европейскими лидерами (предположительно, Германии, Британии и Франции), Зеленский и европейцы постарались «дорваться до уха» президента США первыми. Состоялся разговор с канцлером Германии Мерцем, британским премьером Стармером, премьером Италии Мелони, французским президентом Макроном и самим Зеленским. Скорее всего, они уговаривали Трампа «не поддаваться» и не верить Путину, проявляя жесткость, настаивая на немедленном прекращении огня. Сам же российский президент, выйдя к прессе после двухчасовых переговоров, был достаточно сосредоточен и даже напряжен. Он заявил, что прекращение огня с Украиной возможно, но «при достижении соответствующих договоренностей». По его словам, Трамп в разговоре высказал свою позицию по поводу прекращения огня. В переводе с дипломатического языка это означает, что позиции у Вашингтона и Москвы – разные. В качестве предварительного этапа перед прекращением огня Путин заявил о готовности России работать над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной, включающим и прекращение огня. По его словам, «РФ и Украина должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны». Слово «компромисс» он, пожалуй, произносит впервые за долгое время.

Важно при этом, что Путин, заявив, что «Россия и Украина в целом на правильном пути после возобновления прямых переговоров», добавил упоминание главного тезиса - об «устранении первопричин украинского кризиса». Это подразумевает целый набор требований Москвы, от нейтрального статуса Украины до ограничения ее армии, от прав русскоязычных до «денацификации» и запрета националистических формирований. Но, чисто теоретически, возможно разделение упомянутого Путиным меморандума на две части: в первой будут обозначены промежуточные задачи, выполнение которых позволит выйти на временное прекращение огня, а во второй – уже «задачи-максимум», по которым можно препираться довольно долго. Главное, что в «сухом остатке» - вместо немедленного и безусловного прекращения огня (на чем настаивает Зеленский, Европа и в какой-то мере Трамп) – подготовка некоего меморандума, где все-таки условия прекращения огня будут в той или иной мере обозначены. Это можно скорее признать в качестве тактической победы Путина. В такой ситуации Москва, возможно, получила некоторую отсрочку от введения американских санкций – в исполнении Конгресса, где соответствующий законопроект уже подготовлен. Белый дом кулуарно может попросить его основного автора (сенатора Линдси Грэма, близкого сподвижника Трампа) повременить. Другое дело, что ЕС может действовать по своему графику - в том числе «назло Трампу» и принять, как было намечено, 20 мая 17-й санкционный пакет. Правительство Германии уже после разговора с Трампом сообщило, что Европа договорилась увеличить санкционное давление на Россию. Ничего другого для Москвы у ЕС просто нет. Исходя из чего, она скорее всего будет сопротивляться выполнению такого предусловия Москвы для прекращения, как заморозка поставок вооружений Киеву. В сложившейся ситуации, дабы показать Вашингтону свой конструктивный настрой, Москва может даже повысить уровень своей делегации на переговорах. Хотя Трамп и поводу нынешнего состава во главе с Мединским возражений не выказывал.