Украинцы идут винтовкой на дроны

Джабалия (Палестина). Голод в Газе
Париж (Франция). Сожжение покрышек в знак протеста против сокращения финансирования в секторе здравоохранения
Бухарест (Румыния). Сторонники кандидата в президенты Никушора Дана празднуют его победу во втором туре выборов
Киев (Украина). Бойцы стреляют из пулемета и винтовки, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат во время самого массированного удара российских беспилотников
Кампана (Аргентина). Наводнение, вызванное сильными дождями
Китайская ракета Ceres-1, запущенная с плавучей платформы, вывела четыре новых спутника на орбиту
Лондон (Великобритания). Женщина в костюме гриба на цветочной выставке