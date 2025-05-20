Украинцы идут винтовкой на дроны

Джабалия (Палестина). Голод в Газе

Париж (Франция). Сожжение покрышек в знак протеста против сокращения финансирования в секторе здравоохранения

Бухарест (Румыния). Сторонники кандидата в президенты Никушора Дана празднуют его победу во втором туре выборов

Киев (Украина). Бойцы стреляют из пулемета и винтовки, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат во время самого массированного удара российских беспилотников

Кампана (Аргентина). Наводнение, вызванное сильными дождями

Китайская ракета Ceres-1, запущенная с плавучей платформы, вывела четыре новых спутника на орбиту