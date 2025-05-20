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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Эрдоган обещает новую конституцию

11:45 769

Турция не может больше развиваться под диктовку действующей «допереворотной» конституции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с молодежью и спортсменами в Президентской библиотеке в Анкаре.

В своем выступлении Эрдоган акцентировал внимание на необходимости обновления конституции. «Нынешний основной закон, созданный в эпоху до демократических преобразований, не отвечает вызовам времени. Мы вместе с вами, молодежью, создадим новую конституцию, которая будет отвечать духу современности и потребностям будущих поколений», — подчеркнул он.

Эрдоган также отметил, что Турция уверенно движется вперед, достигая новых успехов. Он выразил убежденность, что Турция вскоре полностью избавится от угрозы терроризма. «Мы оставим вам Турцию, свободную от террора. После этого реализация Столетия Турции пойдет еще быстрее», — заявил он, отметив, что регионы, ранее страдавшие от нестабильности, теперь обрели мир и безопасность.

Президент Турции также выразил благодарность всем, кто способствует укреплению внутренней безопасности страны.

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