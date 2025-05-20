Обновлен филиал Банка ABB в Дашкесане

В рамках проекта по трансформации филиальной сети Банка ABB обновлен и филиал в Дашкесане. Здание филиала приведено в соответствие с новой бренд-идентичностью Банка ABB и современной концепцией развития.

Филиал расположен по адресу: г. Дашкесан, ул. Гейдара Алиева, 38, и открыт для обслуживания клиентов. Здесь созданы все условия для удовлетворения потребностей как бизнеса, так и частных клиентов в финансовых услугах.

В филиале Банка ABB в Дашкесане клиенты могут воспользоваться широким спектром услуг: различные виды кредитов, кассово-расчетные операции, вклады, денежные переводы, оформление платежных карт, операции с наличной валютой и многое другое.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.