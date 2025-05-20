Поставки российской нефти в Китай резко сократились

Объем поставок российской сырой нефти в Китай за январь–апрель 2025 года сократился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За первые четыре месяца текущего года Китай импортировал из России 32,386 млн тонн нефти (примерно 239,7 млн баррелей) на сумму $17,085 млрд. Для сравнения: за тот же период в 2024 году объём поставок составлял 37,778 млн тонн (280 млн баррелей) на $22,475 млрд.

В апреле 2025 года поставки также сократились: объем импорта составил 8,07 млн тонн нефти на $3,909 млрд, что на 12,9% ниже апрельского показателя прошлого года. Тем не менее, несмотря на сокращение, Россия сохранила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай. Следом за ней идут Малайзия (7,95 млн т) и Саудовская Аравия (5,53 млн т).

Снижение поставок связано с общей тенденцией на рынке. По итогам 2024 года Россия поставила в Китай рекордные 108,5 млн тонн нефти, однако в 2025-м наметилось замедление. Эксперты объясняют это снижением темпов экономического роста КНР и ослаблением внутреннего спроса на топливо.