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Поставки российской нефти в Китай резко сократились

11:48 641

Объем поставок российской сырой нефти в Китай за январь–апрель 2025 года сократился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

За первые четыре месяца текущего года Китай импортировал из России 32,386 млн тонн нефти (примерно 239,7 млн баррелей) на сумму $17,085 млрд. Для сравнения: за тот же период в 2024 году объём поставок составлял 37,778 млн тонн (280 млн баррелей) на $22,475 млрд.

В апреле 2025 года поставки также сократились: объем импорта составил 8,07 млн тонн нефти на $3,909 млрд, что на 12,9% ниже апрельского показателя прошлого года. Тем не менее, несмотря на сокращение, Россия сохранила статус крупнейшего поставщика нефти в Китай. Следом за ней идут Малайзия (7,95 млн т) и Саудовская Аравия (5,53 млн т).

Снижение поставок связано с общей тенденцией на рынке. По итогам 2024 года Россия поставила в Китай рекордные 108,5 млн тонн нефти, однако в 2025-м наметилось замедление. Эксперты объясняют это снижением темпов экономического роста КНР и ослаблением внутреннего спроса на топливо.

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