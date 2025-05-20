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Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:51 2118

На прошлой неделе сенатор-демократ Джин Шахин сделала громкое заявление: по её словам, король Иордании Абдалла II на встрече с Дональдом Трампом в начале мая предупредил американскую сторону о готовящемся покушении на нового лидера Сирии Ахмада аш-Шараа.

Сенатор отметила, что иорданский монарх пытался убедить Трампа: устранение Шараа может привести к новой волне насилия в Сирии и спровоцировать очередную гражданскую войну, последствия которой рискуют перекинуться на соседние арабские государства. По словам Шахин, в администрации президента США действительно обсуждалась возможность физического устранения нового сирийского лидера.

«Меня беспокоят заявления, которые я слышала от представителей некоторых кругов, отвечающих за внешнюю политику администрации, - заявила сенатор-демократ на слушаниях в Сенате. - Одним из озвученных вариантов якобы было убийство нового главы сирийского правительства Ахмада аш-Шараа».

Именно иорданский король предупредил Трампа об опасности, нависшей над аш-Шараа

Лоббистское давление: Эрдоган, бин Салман и Абдалла II

Заявление сенатора многие эксперты расценили как подтверждение наличия прямого лоббистского давления со стороны ближневосточных лидеров на Белый дом с целью предоставить президенту аш-Шараа политический шанс. Во время визита в Эр-Рияд Трамп сам признал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман настаивали на отмене американских санкций против Сирии, действующих с 1979 года и ужесточённых в 2011-м. По словам Трампа, оба лидера дали ему «гарантии» относительно будущей сирийской политики.

Таким образом, к уже существующим усилиям Турции и Саудовской Аравии в пользу нормализации сирийского процесса, по всей видимости, присоединилась и Иордания — непосредственный сосед Сирии.

Вскоре после заявления Джин Шахин Дональд Трамп неожиданно объявил об отмене всех американских санкций в отношении Сирии. Это решение стало настоящим шоком для его собственного окружения, включая представителей Совета национальной безопасности, Госдепартамента и союзников США на Ближнем Востоке. Особенно резко отреагировало израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху.

Особая роль Эрдогана и бин Салмана

Согласно дипломатическим источникам haqqin.az в Анкаре, Эрдоган и бин Салман были заранее осведомлены о намерениях Трампа. Однако всего за несколько дней до официального объявления советники Госдепа по вопросам Сирии продолжали информировать своих ближневосточных коллег, в том числе в Турции, что линия санкционного давления на Дамаск будет продолжена.

Саботаж внутри администрации?

После заявления Трампа в турецкой Анталье прошла встреча между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, его американским коллегой Рубио и новым главой МИД Сирии Шейбани. Обсуждалась дорожная карта по нормализации отношений.

Однако внутри Совета национальной безопасности США, по информации из Анкары, нарастает напряжённость. Некоторые его члены якобы пытаются затягивать исполнение президентского указа, ссылаясь на «технические причины».

Сенатор-демократ Крис Мерфи прямо заявил о саботаже решения президента со стороны части администрации. Бывший посол США в Сирии также прокомментировал ситуацию, сказав: «Президент дал Сирии золотой шанс начать с чистого листа».

Кто саботирует приказ Трампа в Белом доме?

Условия Белого дома и переговоры с Израилем

Известно, что одним из условий Белого дома стало требование к аш-Шараа изгнать из Сирии всех иностранных боевиков и активизировать борьбу с остатками ИГИЛ. В Эр-Рияде Трамп также обсуждал с аш-Шараа возможности нормализации отношений между Сирией и Израилем.

Согласно отчёту по итогам встречи, Трамп заявил сирийскому президенту: «Надеюсь, когда ситуация нормализуется, ты присоединишься к процессу улучшения отношений с Израилем». На что аш-Шараа ответил: «Да, но впереди ещё много работы».

По некоторым данным, Объединённые Арабские Эмираты уже проводят по инициативе Вашингтона непрямые переговоры между Сирией и Израилем. Напомним, Израиль продолжает контролировать часть юго-западной территории Сирии (в частности, Голанские высоты), и ещё в начале 2025 года администрация Трампа начала убеждать Иерусалим и Анкару в деэскалации в регионе.

По настоянию Анкары в декабре 2024 года администрация Джо Байдена отменила вознаграждение в размере 10 миллионов долларов, ранее назначенное за поимку Ахмада аш-Шараа. Однако, несмотря на встречу с президентом США и официальные переговоры, аш-Шараа всё ещё значится в американском списке «глобальных террористов». Тем не менее аналитики считают, что после отмены санкций и запуска переговорного процесса это определение будет пересмотрено.

Ближайшим внешнеполитическим союзником Ахмада аш-Шараа остаётся Турция. Однако в последние месяцы он всё активнее выстраивает отношения с монархиями Персидского залива, что может свидетельствовать о его стремлении выйти из международной изоляции и создать для новой Сирии более сбалансированную систему внешнеполитических альянсов.

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