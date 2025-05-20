Европа вслед за США поворачивается лицом к Сирии

Министры иностранных дел стран Европейского союза планируют отменить экономические санкции, действующие в отношении Сирии.
Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на совместную встречу глав МИД и Минобороны стран объединения, проходящую в Брюсселе.
«Мы намерены сегодня отменить экономические санкции против Сирии», — заявила Каллас, не уточнив деталей или условий принятия решения.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны последовать примеру США, которые частично сняли санкции с Сирии. В Вашингтоне пояснили, что подобные меры связаны с конкретными условиями, в том числе с гуманитарными нуждами и стабилизацией ситуации в отдельных регионах страны.