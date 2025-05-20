Чиновников мэрии Еревана задержали за взятки

Двое сотрудников мэрии Еревана задержаны по обвинению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении Антикоррупционного комитета Армении.
«Другие подробности мы пока не разглашаем в интересах предварительного расследования», — заявили в комитете.
Cообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела в здании ереванского муниципалитета также были проведены обыски.
Напомним, еще одно уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Еревана было возбуждено в начале марта этого года. В рамках расследования фигурантами стали 11 человек, четверо из них были арестованы, включая начальника управления коммунального хозяйства мэрии Арсена Карояна.