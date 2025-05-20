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Чиновников мэрии Еревана задержали за взятки

11:58 531

Двое сотрудников мэрии Еревана задержаны по обвинению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении Антикоррупционного комитета Армении.

«Другие подробности мы пока не разглашаем в интересах предварительного расследования», — заявили в комитете.

Cообщается, что в рамках возбужденного уголовного дела в здании ереванского муниципалитета также были проведены обыски.

Напомним, еще одно уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Еревана было возбуждено в начале марта этого года. В рамках расследования фигурантами стали 11 человек, четверо из них были арестованы, включая начальника управления коммунального хозяйства мэрии Арсена Карояна.

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