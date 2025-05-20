Писториус уверен: Путин тянет время...

Президент России Владимир Путин на самом деле не заинтересован в мире в Украине и лишь тянет время на переговорах с Соединенными Штатами, заявил во вторник министр обороны Германии Борис Писториус.

Как сообщает Reuters, Писториус заявил перед встречей с министрами обороны стран ЕС в Брюсселе, что Европе необходимо усилить давление на Россию, введя больше санкций, особенно в отношении поставок энергоносителей из России.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин в третий раз после избрания президента США провели телефонный разговор. Оба лидера сообщили, что довольны беседой.