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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Еще одна страна Европы готова отправить войска в Украину

12:15 812

Бельгия готова отправить войска в Украину в составе «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС.

«Мы готовы в составе «коалиции желающих» вместе с Великобританией и Францией начать действовать в Украине сразу после заключения перемирия. Бельгия будет поставлять военную помощь Украине в €1 млрд. Мы также хотим поставить первые F-16 раньше оговоренного срока», - сказал он.

В апреле сообщалось, что шесть стран из международной коалиции выразили готовность отправить военный контингент в Украину для обеспечения прекращения огня. В их числе оказались Великобритания, Франция и страны Балтии.

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