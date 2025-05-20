Хаменеи не верит в успех переговоров с Америкой

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в том, что переговоры с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана принесут какой-либо результат.

«Как тогда, при предыдущем президенте Ибрагиме Раиси, так и сейчас велись переговоры через посредников, хотя и безрезультатно. И теперь мы не думаем, что они приведут к какому-либо результату. Неясно, что будет дальше», — приводит его слова пресс-служба.