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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Хаменеи не верит в успех переговоров с Америкой

12:18 337

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в том, что переговоры с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана принесут какой-либо результат.

«Как тогда, при предыдущем президенте Ибрагиме Раиси, так и сейчас велись переговоры через посредников, хотя и безрезультатно. И теперь мы не думаем, что они приведут к какому-либо результату. Неясно, что будет дальше», — приводит его слова пресс-служба.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения возможности проведения пятого раунда непрямых американо-иранских переговоров. Ранее Тегеран подтвердил, что получил предложение по новым переговорам, и сообщил, что оно рассматривается.

Между тем критика Хаменеи может свидетельствовать о растущем скепсисе в иранском руководстве по поводу способности дипломатии изменить ситуацию в условиях продолжающихся санкций и давления со стороны Запада.

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