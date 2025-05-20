Абилов получил 18 лет за сотрудничество с армянскими спецслужбами

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Икбала Абилова, обвиняемого в государственной измене за выполнение поручений спецслужб Армении.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Хаммеда Нуриева Икбал Абилов был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Он привлечен к уголовной ответственности по итогам расследования, проведенного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ). Ему были предъявлены обвинения по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно информации, Абилов обвиняется в государственной измене за выполнение заданий представителей спецслужб Армении, а также в действиях, направленных на разжигание этнической ненависти и вражды на территории Азербайджана по согласованию с ними. В период совершения преступлений он находился на территории третьей страны.

В ходе судебного процесса, где в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу, среди прочих доказательств были обнародованы тайные переговоры и договоренности, которые Икбал Абилов вел через Skype с Гарником Асатряном, руководителем кафедры иранистики Ереванского государственного университета и директором армянского Института востоковедения, который под контролем армянских спецслужб вел целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана.