Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Дональд Трамп предлагает Ближнему Востоку новую архитектуру: инвестиции вместо войн, логистика вместо фронтов, гостиничные проекты вместо баз. Старые конфликты либо быстро решаются, либо заметаются под ковер. Цель - выстраивание нового партнерского объединения с экономическим центром в Персидском заливе. В Саудовской Аравии, объявив о снятии санкций с Сирии, он удостоился бурных аплодисментов представителей бизнес-элиты. В Катаре он получил обещание инвестировать миллиарды долларов в американские товары и услуги. В Объединенных Арабских Эмиратах он был удостоен высшей гражданской награды страны. И в любой монархии, где он побывал, сделок на миллиарды, а общая сумма то ли три, а то и четыре триллиона.

Никаких протестов, никаких споров, полное согласие с его планами – не поездка, а мечта. «Последние четыре дня были просто потрясающими», - признал Трамп, покидая Абу-Даби. И с нескрываемой грустью заметил: «Завтра придется возвращаться в Вашингтон». Грусть эта вполне объяснима. Как художник, не желающий расстаться со своим творением, Трамп сожалеет оставлять свое полотно, контурную карту нового Ближнего Востока, которую ему удалось накидать за несколько этих дней. В которой являются принципиально новые принципы. Сверкающие чудеса Эр-Рияда и Абу-Даби были созданы не неоконами, не либеральными НКО, ни теми, кто тратил триллионы на провальные попытки насадить на Востоке западное видение демократии. «Мир, процветание и прогресс пришли не через отказ от вашей традиции, а через ее принятие — через ту самую наследственность, которую вы любите. Вы совершили современное чудо — по-арабски!» Теперь, по плану Трампа, все будет по-иному. Не про реформы и дипломатию ценностей, а про инвестиции. США отныне не духовник, а инвестор. И контакты теперь строятся не с обществами, а с фамилиями и кланами. Не с гражданскими активистами, а с теми, кто реально контролирует потоки, нефть, безопасность и стройки. Прагматичный союз капиталов и режимов, в котором «права человека» уступают место праву силы и владения. А «гуманитарное перевоспитание», чем занималась Америка в последние годы, – это вредное излишество.

Деньги, нефть, оружие и искусственный интеллект О конкретных цифрах сделок, заключенных Дональдом Трампом в этот визит, еще долго будут спорить, что вполне обоснованно – уж больно размашистые там цифры, потянут ли их арабские партнеры – еще большой вопрос. Но одно не вызывает сомнений – американскому президенту удалось застолбить за собой позиции в ключевых экономических сферах, и теперь главное для него - отстоять неприкосновенность интересов Америки. Во-первых, американцы получили право «первой ночи» в развитии технологий искусственного интеллекта в монархиях Залива, высоких технологий и атомной промышленности. Цепь сделок составлена таким образом, что США будут здесь доминировать, и любой «третий» будет явно лишним, которого постараются на этот рынок не пустить всеми доступными способами. Во-вторых, аналогичная ситуация вырисовывается и на местном рынке вооружений. Военная техника по американским стандартам, военное строительство и реагирование на угрозы по американским протоколам. И на перспективу частичное создание военных производств, которые будут производить американские же образцы – то, о чем монархии Залива давно мечтали, но только политика Трампа приблизила их к этой мечте.

В-третьих, достигнутые в ходе визита соглашения по объемам взаимных инвестиций США и монархий Залива означают, что основными игроками на местном финансовом рынке станут партнерства местных и американских банков. Да, оно существовало и раньше, но теперь американцы получают реальную возможность усилить контроль за финансовыми транзакциями любых третьих игроков в регионе. Теперь российским и иранским «финансовым прачечным» в тех же ОАЭ будет гораздо сложнее осуществлять свою деятельность. В-четвертых, свою политику в сфере ценообразования на нефть и газ монархии Залива теперь будут координировать непосредственно с США. Что звучит приговором для ОПЕК+, которая в ближайшие год-полтора либо распадется, либо деградирует до уровня сугубо декоративной структуры, не принимающей серьезных решений, став площадкой для «просто поговорить». Но это пока еще не сложившаяся реальность, а контурная карта предполагаемого будущего. Нет 1005-ных гарантий, что все будет именно так, что ничего не изменится – во всяком случае, и Америка, и монархии Залива намерены двигаться по этому пути.

Через противоречия, через трудности, через преодоление сложностей, которые неизбежны в проектах такого масштаба, но для себя они определили именно такой путь. Который для себя считают единственно возможным в нынешних экономических реалиях – и это их видение совпадает с видением американского истеблишмента, который поддерживает Дональда Трампа. Сирия и Израиль: победители и аутсайдеры Мир, в котором все хорошо и благостно для все сторон, – это полная утопия, такого не бывает в принципе. И потому если есть победивший, то обязательно будет проигравший. Пока их список невелик: в числе победителей Сирия с ее новым правительством, в числе аутсайдеров, именно аутсайдеров, а не проигравших, это важно учесть, потому как все может измениться – Израиль. Трамп не включил Израиль в маршрут своего ближневосточного визита, несмотря на встречи с лидерами почти всех ключевых игроков региона. После израильского удара по Ходейде США вышли из совместной операции против хуситов. Авианосец «Трумэн» покидает регион и замены ему не планируется. С Ираном переговоры идут напрямую – Израиль в них не участвует. Без Израиля обсуждается закупка Катаром авиатехники Boeing, соглашение по ИИ на астрономическую сумму с Эмиратами. Саудовская Аравия заключает контракт на $140+ млрд на поставку современных вооружений.

Раньше контроль США над Ближним Востоком держался на блоковом противостоянии и военном доминировании США и Израиля - сейчас это перестало работать. Все настолько серьезно, что Нетаньяху 11 мая заявил: «Думаю, нам придется отказаться от помощи США в сфере безопасности». Признав, что Израиль больше не главный партнер США на Ближнем Востоке, а американская помощь в обеспечении им вопросов безопасности еврейского государства совершенно не гарантирована. И в то же время – разворот США по сирийскому вопросу. Дамаск превращается из кризисной зоны в ключевой логистический и политический центр на изменившемся Ближнем Востоке. Как откровенно заявил Трамп: «Я не спрашивал Израиль о признании нового сирийского правительства. Мы хотим, чтобы Сирия процветала, и у неё не будет шансов без снятия санкций». Снятие санкций США и все приятности, которые Трамп высказал в отношении аш-Шараа, – это ведь попытка скрыть «второе дно» этих соглашений: негласную договоренность между Трампом, Эрдоганом и монархиями Залива: Анкара берет на себя политический и военный аспекты протектората над Сирией, а саудиты, Катар и ОАЭ - финансовые аспекты экономической реконструкции и стабилизации ситуации в этой стране. Израиль со своим «сирийским проектом» - конфедеративной Сирии без твердой центральной власти - здесь оказывается вообще за бортом. Как, замечу, и Москва. И если визит Трампа в монархии Залива закладывает контуры «нового Залива», а шире - «Нового Ближнего Востока», то одно можно сказать со всей определенностью уже сейчас: России место в этой новой конфигурации не предусмотрено. Причем вряд ли это планировалось изначально – просто так сложилась объективная реальность.