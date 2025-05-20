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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

У Гусейна Гасанова проблема за проблемой

12:37 982

Продюсерское агентство «Инсайт Люди» подало в суд на блогера Гусейна Гасанова, требуя 21 млн рублей (около 440 000 манатов), сообщает Комсомольская правда.

По данным издания, иск был зарегистрирован в арбитражном суде в конце апреля 2025 года.

Согласно материалам дела, Гасанов не выполнил условия договоров об оказании услуг. Подробности спора не разглашаются. Судебное заседание назначено на 2 июля.

Отмечается, что Гасанов сотрудничал с «Инсайт Люди» по партнерскому соглашению. В 2022 году он участвовал в мероприятиях, организованных агентством в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее, 14 мая, появилась информация о заочном аресте Гусейна Гасанова. Ему предъявлены обвинения по статье об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Блогеру грозит до семи лет тюрьмы. По данным следствия, в 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей, а более 20 млн рублей легализовал через финансовые операции. Сам блогер утверждает, что налоговых долгов у него нет.

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