Венгрия теперь не сможет арестовать Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следующим шагом станет официальное уведомление генерального секретаря ООН. По его словам, соответствующий документ уже подготовлен и будет направлен сразу после вступления решения парламента в силу и подписания президентом.

Сийярто ранее уточнял, что юридическая процедура выхода из МУС может занять около года. По мнению главы венгерской дипломатии, МУС утратил беспристрастность и превратился в политизированную структуру, в связи с чем Венгрия не желает оставаться его участником.

Инициатива о выходе была внесена в Национальную ассамблею Венгрии в начале прошлого месяца. Законопроект поддержали депутаты правящей партии «ФИДЕС» и Христианско-демократической народной партии, тогда как оппозиционные либерально-демократические силы выступили против.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, подписанного Венгрией в 1999 году и ратифицированного в 2001 году. Суд рассматривает дела по четырем категориям преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Обвинения связаны с военными преступлениями, а именно с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе российско-украинского конфликта, начавшегося 24 февраля 2022 года.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года в ходе войны в секторе Газа.