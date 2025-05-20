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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Венгрия теперь не сможет арестовать Путина

12:40 472

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из состава Международного уголовного суда (МУС).

Как сообщает издание Index, решение поддержали 137 депутатов, 37 высказались против, семеро отсутствовали.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следующим шагом станет официальное уведомление генерального секретаря ООН. По его словам, соответствующий документ уже подготовлен и будет направлен сразу после вступления решения парламента в силу и подписания президентом.

Сийярто ранее уточнял, что юридическая процедура выхода из МУС может занять около года. По мнению главы венгерской дипломатии, МУС утратил беспристрастность и превратился в политизированную структуру, в связи с чем Венгрия не желает оставаться его участником.

Инициатива о выходе была внесена в Национальную ассамблею Венгрии в начале прошлого месяца. Законопроект поддержали депутаты правящей партии «ФИДЕС» и Христианско-демократической народной партии, тогда как оппозиционные либерально-демократические силы выступили против.

Международный уголовный суд действует на основании Римского статута, подписанного Венгрией в 1999 году и ратифицированного в 2001 году. Суд рассматривает дела по четырем категориям преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Обвинения связаны с военными преступлениями, а именно с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе российско-украинского конфликта, начавшегося 24 февраля 2022 года.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года в ходе войны в секторе Газа.

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