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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Индия не хочет «нормальных отношений» с Пакистаном

12:45 516

Индия считает невозможным восстановление нормальных отношений с Пакистаном в ближайшем будущем, заявил заместитель министра иностранных дел Викрам Мисри, выступая на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам.

«Нормальные отношения с Пакистаном исключены в ближайшем будущем», - приводит слова индийского дипломата издание The Times of India.

Мисри также заявил, что «утверждения ряда СМИ о том, что ядерные угрозы Исламабада могли заставить президента США Дональда Трампа 10 мая вмешаться и стать посредником в урегулировании индийско-пакистанского конфликта, являются необоснованными».

По его словам, индийские и пакистанские военные достигли соглашения о прекращении огня до того, как Трамп заявил в соцсетях об американском посредничестве.

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