Россия сделала «Шахеды» еще более смертоносными

По данным Defense Express, вместо стандартных 50-килограммовых зарядов беспилотники теперь оснащаются новыми 90-килограммовыми боевыми частями, что повышает их разрушительный потенциал.

Источник указывает на два новых типа снаряжения. Российская модификация — это кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательная боевая часть (КОФЗБЧ), которая содержит смесь тротила и гексогена, а также зажигательный состав на основе гидридов металлов с температурой горения до 3500 °C. Иранская версия не включает зажигательных компонентов, но использует взрывчатку на основе октогена и алюминия.

Начиная с 2023 года Россия применяла 50-кг боевые части комбинированного действия, в том числе с термобарическим эффектом и готовыми поражающими элементами. В 2024-м в арсенале появились также термобарические заряды ТББЧ-50.