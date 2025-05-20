Россия сделала «Шахеды» еще более смертоносными

Россия начала использовать модернизированные боевые части для дронов-камикадзе Shahed-136.
По данным Defense Express, вместо стандартных 50-килограммовых зарядов беспилотники теперь оснащаются новыми 90-килограммовыми боевыми частями, что повышает их разрушительный потенциал.
Источник указывает на два новых типа снаряжения. Российская модификация — это кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательная боевая часть (КОФЗБЧ), которая содержит смесь тротила и гексогена, а также зажигательный состав на основе гидридов металлов с температурой горения до 3500 °C. Иранская версия не включает зажигательных компонентов, но использует взрывчатку на основе октогена и алюминия.
Начиная с 2023 года Россия применяла 50-кг боевые части комбинированного действия, в том числе с термобарическим эффектом и готовыми поражающими элементами. В 2024-м в арсенале появились также термобарические заряды ТББЧ-50.
Несмотря на развертывание производства Shahed-136 на территории России (в Татарстане и Ижевске), Москва сохраняет активное сотрудничество с Тегераном в военной сфере. Кроме усиления боевой части, беспилотники также обновляются по комплектующим, включая системы спутниковой навигации, предназначенные для противодействия украинским системам радиоэлектронной борьбы.
Украина, в свою очередь, развивает технологии обнаружения и нейтрализации дронов, что превращает противостояние в высокотехнологичную гонку. Как ранее отметил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, сложность борьбы с «Шахедами» связана скорее с их массовым применением, чем с технологическими прорывами.